4 HomeKit gadgety, které potěší jablíčkáře i androidistu [sponzorovaný článek]

Ovládejte svoji domácnost přes Siri, Alexu i Google Home bez nutnosti dalšího Bridge či Hubu – stačí mít k dispozici stabilní Wi-Fi a chytrý telefon. U nás na VOCOlinc.cz stále stíháme doručovat do Vánoc. Které kousky aktuálně frčí nejvíc?



1) První smart zvlhčovač vzduchu s nativní podporou HomeKit

Potěší ženy i muže. Díky své 2,5l nádržce zvlhčí vzduch v prostorné místnosti za pár minut. Obzvlášť teď v topné sezóně přijde více než vhod! Přidejte ho do své relaxační scény v Domácnosti a užívejte aromaterapii přidáním pár kapek oleje. Pozor, nyní si k objednávce na VOCOlinc.cz můžete v košíku přihodit libovolný olejíček jako dárek!

2) Smart LED pásek s možností prodloužení

Za pracovní stůl, ze strany postele, nebo snad podél schodiště? Výhodou nalepovacího LED pásku VOCOlinc LS2 je, že ho můžete umístit kamkoli. Barevné spektrum přijde vhod při romantické večeři i divokém domácím večírku. A pokud vám dva metry nestačí, stačí připojit prodloužení LS2 Extension.

3) Smart zásuvka s měřením spotřeby VOCOlinc VP3

Z jakéhokoli spotřebiče můžete udělat chytrý. Stačí ho zapojit do smart zásuvky a tu spárovat se svým telefonem. Ideální samozřejmě je, pokud má zařízení manuální spínač. Tahle vychytávka navíc umí měřit spotřebu a přesně vám vyčíslí kolik zapojený produkt “žere”.

Tip: Pokud letos neplánujete pořizovat chytré osvětlení na stromek, zapojte svoje původní do naší zásuvky! Po svátcích ji využijete na jiné osvětlení.

4) První smart čistička vzduchu pro Apple HomeKit

Očekávaná novinka letošního roku je perfektní dárek především pro alergika a geeka v jedné osobě. Představujeme první čističku vzduchu s nativním připojením do ekosystému Apple HomeKit. Nejen že vám usnadní ovládání aplikací VOCOlinc s přehledným displejem, ale překvapí také výkonem – 500 m³/h a je vhodná až do 60 m². Čistí vzduch v 5 rychlostních úrovních a v tichém režimu vás rušit nebude (hlasitost kolem 30 dB), takže je vhodná i do ložnice či dětského pokoje.



