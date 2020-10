Zdroj: Honor

Honor Watch GS Pro a ES přichází do Česka s cenou od 2 499 Kč

Minulý měsíc společnost Honor představila nové chytré příslušenství v podobě hodinek Watch GS Pro a Watch ES. Obě novinky spadají do kategorie hodinek, ale model Watch ES je tak trochu na pomezí s fitness náramkem, zejména kvůli svému designu a také protáhlejšímu displeji. Po měsíci od uvedení se oba modely dostávají na český trh.

Watch GS Pro a ES

Model Honor Watch ES spadá mezi ty levnější, jelikož cena je nastavena na 2 499 Kč. Za to se nabízí poměrně slušně vybavené zařízení s mnoha sportovními režimy, senzorem srdce a také možností měření okysličení krve. Samozřejmě nechybí odolnost vůči vodě, podpora notifikací, monitorování spánku a stresu, přičemž výdrž na jedno nabití by měla být 10 dnů. Předprodej Watch ES trvá do 18. října. V rámci něho navíc zákazník dostane navíc HONOR Band 5 (recenze) zdarma.

Hodinky Honor Watch GS Pro jsou již na první pohled robustnější, odolnější a také zapadnou do vyšší cenové kategorie. Cenu mají nastavenou na 6 499 Kč, za což se nabízí výdrž až 25 dnů. Samozřejmě s plným využitím GPS a GLONASS se doba zkrátí na 48 hodin, případně v režimu tréninku se nabízí 100 hodin. Nechybí nejrůznější senzory, na které jste zvyklí u chytrých hodinek. Honor vyzdvihuje například barometr nebo SpO2. I v tomto případě v rámci předobjednávek do 18. října nabízí dárek v podobě sluchátek HONOR Magic Earbuds (recenze).

