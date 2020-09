Samsung Galaxy M21 – 6000 za 6000 [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Samsung v posledních letech trochu přeorganizoval střední třídu a vloni jsme se dočkali zcela nové modelové řady Galaxy M. Ta tak trochu navazuje na Galaxy J, má se jednat o dostupnější telefony většinou s velkou baterií. Tomu není jinak ani u dnes recenzovaného modelu Samsung Galaxy M21, který nabízí rovnou 6000 mAh. Jak dlouho v praxi vydrží? Jak obstojí v dalších úkolech?

Konstrukce

Jedná se o klasický plastový telefon, přičemž tento materiál dnes bohužel vídáme u tohoto výrobce stále častěji i u mnohem dražších telefonů. Samozřejmě bych radši viděl hliníkový rámeček a sklo, na druhou stranu u telefonu za zhruba 6 tisíc se tolik nezlobím. Konstrukčně vše pěkně drží a lícuje, jen škrábance vznikají na plastovém těle velmi rychle a obal je prakticky nutností.

Ačkoliv se dovnitř vešla opravdu velká baterie, není telefon nijak extrémně těžký a tlustý. Váha 188 gramů a tloušťka 8,9 mm je přijatelná, čekal jsem masivnější tělo. Pokud si M21 porovnáme třeba s modelem A51 podobné úhlopříčky, tak je dnes recenzovaný model o 1 mm tlustší a o 16 gramů těžší. Baterie má přitom o 2000 mAh více. Za mě je to rozhodně benefit, ale o výdrži baterie si povíme až v dalších odstavcích.

Na zádech se nachází čtečka otisků prstů, která tedy není v displeji, což je trochu škoda. Na druhou strany sám z mojí zkušenosti třeba při testování modelu Galaxy A41 vím, že v těchto levnějších modelech optické čtečky v displeji nejsou tak spolehlivé.

Bohužel ani u čtečky na M21 není spolehlivost nejvyšší. Může za to tak trochu její umístění, jelikož ne vždy položíte prst přímo na ni, ale třeba o kousíček vedle. Ocenil bych její větší zvýraznění třeba silnějším fyzickým rámečkem. Zároveň spolehlivost rozpoznání klesá, pokud máte vlhké prsty.

Jako vcelku obyčejný by se dal popsat i celkový design. Podobných telefonů s výřezem Infinity-U jsme tu již měli opravdu mnoho, a tak nás M21 ničím nezaujme. Je však otázka, zda vůbec telefon za takové peníze má něčím zaujmout, tady spíš výrobce hraje na jistotu. Brada pod displejem je také na dnešní poměry opravdu velká, ale zvyknete si.

Na spodní straně tu nalezneme 3,5mm jack, který jistě někteří uživatelé ještě dnes ocení. Potěší také moderní USB-C. Reproduktor je zde jen jeden a jeho zvukový výstup je velmi průměrný.

Displej

Zobrazovací panel o úhlopříčce 6,4“ je typu Super AMOLED s rozlišením 2340 x 1080 pixelů. Samsung displeje umí a zde opravdu není co vytknout. Nejedná se sice o nejjasnější panel, ale je zcela dostačující pro běžné používání i ve venkovních podmínkách.

Potěšila mě také přítomnost funkce Always-on display, tedy neustále zobrazených hodin a ikonek notifikací na displeji. Displej má v základu nastavené živé zobrazení, dostupné je ale i mnohem reálnější zobrazení barev – režim přirozený, který vždy hned zapínám.

Hardware

Uvnitř tepe procesor Exynos 9611 vyrobený 10nm procesem. Ten nalezneme třeba i v mnohem dražším modelu Galaxy A51. Dražší A41 nabízí pak mnohem horší MediaTek Helio P65, takže u dnes recenzovaného modelu se jedná o rozumnou volbu čipu. Potěší také rychlejší úložiště UFS 2.1, není tu tedy staré eMMC 5.1.

Přestože sestava to není nejhorší vzhledem k ceně, žádný trhač asfaltu to opravdu není. Aplikace nenabíhají moc rychle a občasné škubnutí animací není výjimkou. Pomalé je spouštění fotoaparátu. Pokud chcete něco rychle vyfotit, tak než snímek pořídíte, může být daná scéna úplně jiná.

Operační paměť dostala do vínku 4 GB, což je dostatečné, stejně jako základní úložiště o kapacitě 64 GB. To lze navíc dále rozšířit paměťovými karty microSD.

Levnější telefon dnes již poznáte také podle vibrací. Top modely mají totiž dnes již vynikající haptickou odezvu, zde u Galaxy M21 je ale opravdu mizerný vibrační motůrek. Telefon ani radši nevibruje při psaní na klávesnici.

Baterie – na plno dva dny

Asi nejzajímavějším parametrem na tomto telefonu je jeho baterie s úctyhodnou kapacitou 6000 mAh. V praxi je výdrž při mém normálním použití dvoudenní, a to i když jsem se opravdu snažil úmyslně plýtvat hraním her. Tedy já nejsem takový hráč, ale na půl hodinky denně jsem tedy nějakou náročnou 3D hru zapnul. Screen on time se u mě pohyboval od 6 do 8 hodin dle činnosti.

To jsou velice pěkné hodnoty, ale dokázal bych si představit ještě lepší výdrž vzhledem k tak velké kapacitě. Ono dva dny lze totiž dosáhnout i s telefony s menší baterií. Nenáročnému uživateli však M21 dokáže vydržet 3 dny úplně bez problému a to je rozhodně velice dobrá výdrž.

Jen bohužel to nabíjení trvá dlouho. Na plnou kapacitu se dostanete zhruba za 2,5 hodiny. Máme tu sice rychlé 15W nabíjení, ale 6000 mAh je zkrátka hodně. Nakonec si tak kladu otázku, zda není vhodnější mít třeba „jen“ 4000 mAh, které zase dobijete do necelé hodiny. Ale to už záleží na vašich preferencích, pokud chodíte třeba do přírody na delší túry, tak 6000 mAh jistě oceníte.

Software

Operačním systémem je Android ve verzi 10 s nadstavbou One UI 2x. Nejnovější bezpečnostní záplata je nyní na telefonu z července 2020, což než na telefon střední třídy vůbec špatné. Nadstavbu Samsungu asi není třeba podrobněji představovat, posledních pár let je stále v podstatě stejná.

Na druhou stranu ji Samsung pro Galaxy M21 trochu osekal o zbytečné funkce. Nenalezneme zde vůbec asistentku Bixby, a díky tomu chybí přehled na domovské obrazovce úplně vlevo. Tyto kroky považuje za pozitivní, běh systému to ale nijak výrazně nezlepšilo.

Jak jsem zmiňoval v kapitole hardwaru, systém neběhá zase tak svižně, jak bych si představoval. Telefon jsem používal na plno se všemi aplikacemi a sociálními sítěmi, co obvykle lidé používají.

Nabíhání aplikací je občas trochu pomalejší a animace se občas trhají. Je otázkou, zda je to optimalizací nebo pomalejším procesorem. Naděje, že se optimalizace zlepší s aktualizací, jsou spíše nízké, jelikož během testování jedna dorazila a nic se nezměnilo krom červencové bezpečnostní záplaty. Telefon je navíc na trhu již pár měsíců.

Fotoaparát

Na zádech se v modulu fotoaparátu jsou celkem tři snímače. Nachází se ze hlavní 48MPx snímač se světelností f/2.0, ultra širokoúhlý 8MPx snímač a nakonec zcela zbytečný snímač pro detekci hloubky. Ten by dával smysl, kdyby měl telefon celkem jen dva snímače. Takto může stejně, jako to dělá třeba iPhone 11, brát data z prvních dvou zmíněných foťáků. Nicméně čím víc foťáků, tím lépe se telefon asi prodá.

Výsledné snímky vynikají velmi slušným HDR a věrným zobrazení barev. Při prohlížení na mobilu vypadají snímky krásně, na větším monitoru však vidíte jisté neduhy. Především výrazné doostřování, nicméně při dobrém světle vypadají fotky vzhledem k ceně velmi slušně. S ubývajícím světlem jsou barvy více rozpité a ubývá detailů. Pořídil jsem s M21 mnoho krásných fotek, ale i mnoho nekvalitních. A to zatím hovořím jen o hlavním snímači.

Ultra širokoúhlý snímač již na kvalitě ztrácí a fotky z něj jsou možná dostatečné na sociální sítě. Fotky jsou při krajích rozmazané, barvy začínají dost splývat, a je zkrátka vidět, že se tady šetřilo. V noci ani nemá cenu tento snímač používat.

Vcelku překvapivě i tento Samsung za 6 tisíc nabízí noční režim. Výsledky z něj však ničím nepřekvapí, přesto ke zvýšení kvality dojde. Fotka z tohoto režimu má lepší HDR a také je docela výrazně oříznutá. Celkově je potřeba při focení v noci mít pevnou ruku, jinak vyfotíte rozmazanou fotku. Nevýhodou celé sestavy fotoaparátů je také relativně pomalá odezva.

Bez nočního režimu vs. noční režim; zdroj: Dotekomanie.cz

Videa lze nahrávat maximálně ve 4K při 30 snímcích za sekundu a spíše bych doporučoval nechat nastavení na výchozím rozlišení Full HD. V tomto nižším rozlišení je zde i softwarová stabilizace, která svůj účel plní relativně dobře. Při nastavení rozlišení 4K zde není totiž žádná stabilizace, ta optická tu samozřejmě není.

Zhodnocení – Galaxy M21 recenze

Galaxy M21 je telefon zaměřený hlavně na výdrž baterie, kdy dokáže při náročnějším používání vydržet minimálně dva dny. Celkově se jedná o podobné zařízení jako Galaxy A41, které má však menší baterii a je o 2 tisíce dražší. Dnes recenzovaný Samsung má skvělý AMOLED displej, potěší aktuálnější Android 10, přítomnost USB-C nebo pro někoho 3,5mm jack.

Na druhou stranu rychlost zařízení a plynulost animací není nejlepší, telefon nezaujme ani obyčejný designem a zpracováním z levného plastu. Bez obalu budete velmi rychle pozorovat poškrábaná záda. Čtečka otisků prstů na zádech také není nejspolehlivější. Přesto pokud chcete velkou baterii, za 6 tisíc korun dostanete zkrátka 6 000 mAh, a to je velmi slušná hodnota.

Jako silný konkurent se mi jeví model Redmi Note 9, který nabízí také velkou baterii s kapacitou 5000 mAh, trochu vyšší výkon, rychlejší dobíjení, ale zase nemá AMOLED displej a nadstavba MIUI nemusí sedět každému. Zajímavou volbou s velkou baterií může být také Moto G8 Power se Snapdragonem, ale za to opět s IPS panelem. Realme 6 pak za podobnou cenu nabídne dokonce 90Hz displej a výkonnější procesor. Konkurence je silná a bude záležet na vás, jakou značku preferujete.

Klady

Kvalitní AMOLED displej s always-on

Velká kapacita baterie, na plno dva dny

Aktuální a přehledný systém bez Bixby

Přítomnost USB-C i 3,5mm jack

Zápory

Levný plast náchylný na otisky a škrábance

Obyčejný nezajímavý design

Občas se škubají animace



