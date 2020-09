Poco F2 Pro – výkonný telefon s velkým ALE [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Poco F2 Pro od Xiaomi je telefon se špičkovými specifikacemi, za které zaplatíte cenu vhodnou střední třídě. Totéž ale lze říci o spoustě telefonů, které společnost prodává. To je samozřejmě v pořádku a pro zákazníky jedině dobré, ale Pocophone F1, tedy jeho předchůdce, byl mnohem levnější telefon zaměřený na zcela odlišný segment trhu.

Během testování jsem měl pocit, jako by se Poco F2 Pro vydal trochu jiným směrem než první generace, což je samozřejmě zvláštní vzhledem k tomu, jak populární F1 byl. Poco F2 Pro je navíc první z řady Pocophone, který byl od originálu představen mimo Asii. Za tu dobu se totiž z Xiaomi stala společnost s velkým jménem na západě.

Náhrada za řadu Mi?

Troufám si říci, že Xiaomi používá nový telefon k vyplnění mezery ve svém produktovém katalogu – řada mi byla vždy pro střední třídu, odkud Xiaomi Mi 10 nedosáhl úrovně prémiového telefonu, takže tuto roli nyní může zastat Pocophone. Pokud tedy hledáte dobrý telefon za cenu střední třídy, zbystřete a rozhodně pokračujte ve čtení mých zkušeností s F2 Pro.

Jednou z elegantních funkcí je, že Poco F2 Pro má vysouvací fotoaparát. To je mechanismus, který byl populární především v loňském roce, přičemž letos se na trhu moc telefonů s vysouvacím fotoaparátem neobjevilo. Na přední straně se nenachází žádný výřez a displej celkově obohacují minimální rámečky.

Telefon má také poměrně dobré specifikace. Srdcem modelu je procesor Snapdragon 865, což je to nejlepší, co jsme mohli v době vydání telefonu dostat. Najdeme zde také hlavní 64megapixelový fotoaparát, rychlé 30W nabíjení, baterii s kapacitou 4 700 mAh a velký FHD+ displej.

Zařízení ale stále není dokonalé, zejména v oblasti designu. Působí totiž poměrně velkým a objemným dojmem, rychle se zahřívá a má konektor pro sluchátka. Je ale třeba podotknout, že telefony se skvělými specifikacemi a nízkými cenami nejsou nikdy dokonalé. Zkrátka a jistě výrobce musí snížit náklady, aby mohl nastavit nízkou maloobchodní cenu. Nepřekvapilo mě tedy, že F2 Pro má své problémy. Jsem si jist, že většině uživatelům tyto problémy vadit nebudou, a pokud patříte mezi ně, mohu telefon jedině doporučit.

Jsem jen lehce zklamán, že Pocophone F1 nemá svého skutečného nástupce, přičemž F2 Pro spíš útočí na OnePlus Nord a iPhone SE (2020). Možná se ale v budoucnu ještě dočkáme modelu bez přídavku Pro, osobně doufám, že ano.

Pocophone F1; plasťák se lvím srdcem [recenze]

Poco F2 Pro – Design

Poco F2 Pro je trochu velké a zároveň tlusté zařízení. Disponuje totiž s rozměry 163,3 x 75,4 x 8,9 mm. Na druhou stranu lze na trhu najít daleko větší a silnější telefony, takže v zásadě nejde o tak velký problém. Trochu mi ale vadila váha 219 gramů, takže po chvíli používání mě začalo bolet zápěstí. Někdy jsem měl také potíže dosáhnout na boční tlačítka a do rohů displeje, a to mám poměrně průměrné ruce. Pokud tedy máte menší ruce, budete muset zařízení ovládat dvěma rukama.

Telefon má prosklenou přední a zadní stranu a hliníkový rám. Na pravé straně je kolébka hlasitosti a jasně červené tlačítko napájení, na spodní hraně najdeme port USB-C. 3,5 mm jack konektor pro připojení drátových sluchátek pak na horní straně telefonu.

V normálních případech bych byl schopen poukázat na fakt, že i v dnešní době může mít přítomnost jack konektoru pro některé uživatele smysl. Ve skutečnosti jsem s konektorem měl celkem potíže. Drátová sluchátka v konektoru nezůstala a snadno vypadla. Při připojování konektoru jsem měl pocit, jako kdybych kabel měl zasunout ještě dále, aby lépe držel – to ale samozřejmě nebylo možné. Řada sluchátek mi tedy vypadávala. Možná byl ale problém jen u konkrétního kusu telefonu, ale to nemohu s jistotou říci.

Zdířka přináší spíše problémy

Pokud jako já vložíte telefon do kapsy tak, aby horní strana směřovala dolů, zjistíte, že zdířka pro sluchátka zachytí veškeré chmýří v kapse. Brzy se tak z vás stane odborník na odstraňování vláken z jacku.

Poco F2 Pro má vysouvací mechanismus – je to malá obdélníková část, tak jako u všech telefonů Xiaomi. Má ale něco, co ostatní modely nenabízí. Jmenovitě jde o LED světla na obou stranách. Když tedy vysunete kameru, zazáří a přehraje hlasitou melodii. V závislosti na vaší toleranci k takovým věcem můžete výstřední vysouvací fotoaparát milovat nebo nenávidět – přepnutí zařízení do tichého režimu zvuk zastaví.

Vysouvací fotoaparát je poměrně robustní – je zde automatická detekce pádu, takže se automaticky schová, když vám začne telefon padat. Kromě toho se fotoaparát při vysunutém režimu nijak nehýbe a netřese. Zadní část telefonu je vybavena logem Poco a kruhovou sestavou fotoaparátů. Právě rozestavení foťáků celkem vyčnívá a vypadá originálně oproti telefonům z roku 2020.

Poco F2 Pro – Displej

Displej je v této cenové kategorii naprosto standardní – není tedy ohromující, ale určitě nezklame. F2 Pro je vybaven 6,67palcovým displejem s poměrem stran 20: 9, takže je poměrně vysoký. Tuto velikost ale Xiaomi používá i na více telefonech, včetně Mi 10 a Redmi Note 9 Pro. Zřejmě společnost našla ideální velikost.

Displej nabízí rozlišení 1080 x 2400 pixelů. Telefon má také technologii HDR10+, takže obecně displej působí dobře. Barvy na mě působily velmi živé a trochu odvážně. Jelikož jde o AMOLED, tmavá barva působí černě. Během sledování videí nebo filmu jsem nebyl vůbec zklamán.

Obnovovací frekvence telefonu je něco, co by vás mohlo od koupě odradit. Zatímco dnešní telefony mají 90 Hz, nebo dokonce 120 Hz, Poco F2 Pro se zasekl na standardních 60 Hz. Vyšší obnovovací frekvence na displejích umožňuje plynulejší posouvání, přejíždění a sledování filmů a her. Pokud jste ty zvyklí na vyšší frekvenci, rozdílu si jistě všimnete.

Celkově vzato ale displej hodnotím kladně. V této cenové kategorii zkrátka nemohu očekávat zázraky. Mohu ale pochválit výrobce za bezrámečkový design a věrohodné podání barev. V displeji se mimochodem nachází také čtečka otisků prstů, která je velmi rychlá a přesná. Když se mi ale zapotily ruce nebo jsem je měl vlhké od vody, nastal problém. To je ale u těchto senzorů běžné.

Poco F2 Pro – Fotoaparáty

Na zadní straně se díváme na čtveřici fotoaparátů. K dispozici máme hlavní 64megapixelový fotoaparát s clonou f / 1,9; 5megapixelový teleobjektiv s clonou f / 2,2 (pro snímky z velké vzdálenosti a z blízka); 13megapixelový ultra-široký foťák s clonou f / 2,4; a 2megapixelový snímač hloubky s clonou f / 2,4.

Během testování jsem zjistil, že Poco F2 Pro pořizuje celkem dobré snímky. Musím ale podotknout, že díky softwaru pro následné zpracování obrazu. Snímky tedy byly vylepšeny, aby byly více živé a barevné. Rozhodně ale nečekejte, že budete fotit stejně kvalitní fotky, jako na iPhonu či Samsung telefonu. Přesto na mě obecně výsledky udělaly dojem.

Jedna věc, které jsem si při testování všiml, je, že automatické zaostřování nebylo vždy efektivní. Musel jsem tedy ručně uzamknout zaostření, abych mohl pořídit snímek s různými předměty. Teleobjektv mě překvapil, protože umožňuje vytvořit snímky s 2x optickým a 10x digitálním zoomem. Mimo jiné zvládne makro nebo snímky zblízka. Výsledky byly dobré, jen bych ocenil o něco větší rozlišení.

Fotografie pořízené při dvojnásobném přiblížení vypadaly barevně, pravděpodobně díky zmíněné optimalizaci obrazu, ale chybělo mnoho detailů, zejména v tmavších částech. 10x zoom snímek vypadal nejasně, ale u digitálního zoomu to platí téměř vždy.

Ultra-široké snímky mě nezklamaly, vypadaly podobně jako obrázky pořízené hlavním fotoaparátem – kromě toho, že byly občas jasnější. Fotoaparát pro snímání hloubky mě v určitých směrech zklamal. V režimu na výšku došlo k nějakému rozostření pozadí umělého bokeh, ale ne vždy byl výsledek přesný nebo jemný. To ale neznamená, že by pořizování portrétů bylo špatné, ale vzhledem k tomu, že Mi 10 Pro a Mi Note 10 mají specializované portrétní fotoaparáty, které pořizují snímky s opravdu přesným rozostřením a další optimalizací obrazu, nebyl jsem nijak zvlášť ohromen.

Video kvalita

Telefon dokáže zaznamenat video v kvalitě až 8K při rychlosti 30 snímků za sekundu (omezeno na šest minut doby záznamu) nebo až 4K při rychlosti 60 snímků za sekundu. K dispozici je také slow-mo režim při rozlišení 720p nebo 1080p při různých snímkových frekvencích. Stejně jako u některých jiných telefonů Xiaomi, které jsme testovali, i zde existuje řada režimů videa. Ty v mnoha jiných zařízeních nenajdete, například Front & Back, který umožňuje nahrávat z přední a zadní kamery najednou.

Přední fotoaparát nabízí 20 Mpx s clonou f / 2,2. Selfie snímky vypadaly obecně dobře, i když se mi zdálo, že optimalizace obrazu moc nefungovala. V režimu na výšku vypadá umělé rozostření pozadí o něco přesnější než u zadního fotoaparátu – sem tam ale přední kamera měla problém s prameny vlasů.

Výkon

Xiaomi Poco F2 Pro je vybaven procesorem Snapdragon 865 a operační pamětí s kapacitou 8 GB. Spousta nových smartphonů v roce 2020 je vybavena stejnou čipovou sadou, ale Poco F2 Pro má jeden z nejlepších výkonů. V aplikaci Geekbench 5 telefon získal skóre 3 367 bodů při více jádrech. To je vysoké skóre, kterým poráží Xiaomi Mi 10, Motorola Edge Plus, Oppo Find X2 Pro a Samsung Galaxy S20 Ultra.

Telefon je tedy výkonný a během hraní her jsem neměl žádný problém ani s grafickými možnostmi. Nespatřil jsem žádnou prodlevu a všechny aplikace se načítaly rychle. Stejně jako dobře fungující aplikace bylo i samotné uživatelské rozhraní svižné. Díky výkonu zvládl telefon více úkonů najednou, aniž by se zpomalil. No, jednu výjimku bych našel, ale o té až později.

Telefon se občas zahříval, mnohem více než některé jiné smartphony na trhu, které jsem testoval. Nejvyšší teploty naskočily v případě AR nebo během nahrávání videa či nabíjení. Po chvíli telefon začne v ruce pálit, což je velmi nepříjemné.

Software

Zařízení běží na Androidu 10 s nadstavbou MIUI. Téměř v každé recenzi telefonu Xiaomi, které píšeme, kritizujeme MIUI za jeden zásadní problém – systém má předinstalováno mnoho bloatwaru.

Když jsem poprvé zapnul telefon, byl nabitý opravdu spoustou otravných aplikací, které bych si ani v životě nestáhl. Některé z nich jsou jednoduché hry, jiné jsou zbytečné duplikáty aplikací, které přicházejí jako součást mobilních služeb Google. Troufám si říci, že většinu těchto aplikací nebudete používat, takže je buď necháte nainstalované, nebo je budete muset zdlouhavě mazat.

Obecně je navigace v MIUI snadná, protože si můžete aplikace nechat automaticky rozdělit do kategorií Zábava a Komunikace. Je tedy velmi jednoduché najít aplikace. V telefonu jsem nenašel žádné možnosti navigace gesty, což je trochu škoda. Procházení systémem je z větší části rychlé, ale použití živých tapet přináší drobné problémy – zejména ta s motivem Marsu.

Baterie

K dispozici máme 4 700mAh baterii, což je takový průměr a standard pro střední třídu. Výdrž samotného akumulátoru je také průměrná. Během testování mi telefon vydržel přibližně jeden den, na dva dny jsem se nemohl dostat. Skvělé je, že zařízení vydrží celý den i při náročném používání.

Čas od času jsem ale musel sáhnout po nabíječce, abych dokázal telefon udržet při živu po celý den. To se ale odvíjelo od způsobu používání. Musím pochválit a vyzdvihnout rychlé 30W nabíjení, které zařízení dobije velmi rychle.

Úplné nabití mi trvalo zhruba hodinu. To je ideální pro lidi, kteří nenabíjí zařízení přes noc, ale v průběhu dne nebo ráno. Velké mínus je ale nepřítomnost bezdrátového nabíjení.

Suma sumárum

Telefon nabízí velký bezrámečkový displej, který dosahuje věrohodných barev. Díky vysouvacímu mechanismu je přední strana bez výřezu. To přijde vhod během sledování filmu, YouTube videí nebo při hraní her.

Poco F2 Pro je za svou cenu naprosto férové řešení, které osloví nejednoho zákazníka. Nákup prémiového telefonu vám jistě přinese několik dalších funkcí, ale pokud je nepotřebujete, F2 Pro vás v žádném směru nezklame. Pokud tedy u smartphonu hledáte dobrý poměr cena/výkon, pak mohu F2 Pro jedině doporučit.

Na českém trhu se prodává od 10 533 Kč vč. DPH. Záleží samozřejmě na tom, z jakého e-shopu jej budete objednávat.

Specifikace POCO F2 Pro

displej: 6,67 palců, 1080 × 2400 pixelů (Full HD+), 20:9, LCD, HDR 10, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Snapdragon 865

6/8GB LPDDR5 RAM

úložiště: 128/256 GB (UFS 3.1)

Android 10 + MIUI pro Poco

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.89, 8K video 13 MPx, 123°, f/2.2 2 MPx, hloubka ostrosti 5 MPx, f/2.4, makro přední – 20 MPx

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm, FM Radio

5G, Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS (L1 + L5), GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

baterie: 4700 mAh + 30W nabíjení

Klady:

Bezrámečkový design

Vysouvací mechanismus

Výkon

Cena

Rychlé nabíjení

Zápory:

Absence bezdrátového nabíjení

Fotoaparát – někdy nezaostří

Přehřívání



