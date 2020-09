Nejmenší letošní telefon od Applu se má jmenovat iPhone 12 mini

Zdroj: MKBHD

Apple letos již představil nové chytré hodinky Apple Watch a nové iPady. Hlavní novinky v podobě řady iPhone 12 si ale nechává až na později, k představení dojde pravděpodobně v říjnu. Celkem očekáváme čtyři nové iPhony 12, přičemž názvy jednotlivých modelů jsou zatím stále trochu nejasné. Nyní se dozvídáme další informace o názvu.

Nový 5,4palcový iPhone se má jmenovat iPhone 12 mini

Podle jednoho z nejspolehlivějších informátorů L0vetodream (přesnost 88,9 procent podle AppleTrack) se letos nejmenší model bude jmenovat iPhone 12 mini. Větší model s úhlopříčkou 6,1 palce, tedy nástupce iPhone 11, se bude jednoduše jmenovat iPhone 12.

Původně se předpokládalo, že nejmenší model dostane název „iPhone 12“ a větší 6,1palcový telefon bude buď iPhone 12 Max nebo iPhone 12 Plus. Slovo Max by však mohlo být matoucí, jelikož iPhone 12 Pro Max má mnohem větší úhlopříčku. Apple zatím v minulosti nikdy dodatek mini u iPhonů nepoužil, ale u iPadů jej běžně užívá. Navíc tento dodatek by seděl i z hlediska toho, že nový 5,4palcový iPhone má být ještě menší než dnešní iPhone SE.

