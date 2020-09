HarmonyOS poprvé ve smartphonu v roce 2021

Zdroj: GSMArena

Operační systém HarmonyOS společnosti Huawei byl poprvé představen během konference Huawei Developer Conference. Ta se konala minulý rok a podle všeho se již 10. září dočkáme HarmonyOS 2.0. Zajímavé je, že zdroje citují Richarda Yu, tedy generálního ředitele společnosti. Ještě zajímavější je informace, že první mobilní telefon s tímto operačním systémem má být uveden již příští rok.

HarmonyOS pomalu a jistě míří na smartphony

Chytrý telefon s uvedeným operačním systémem již nějakou dobu existuje. S největší pravděpodobností se tento telefon na trh dostane už příští rok spolu s řadou dalších zařízení. Jmenovitě by mělo jít o počítače, tablety, chytrá nositelná zařízení a další IoT produkty. Do konce letošního roku by pak měla společnost představit své první chytré hodinky se systémem HarmonyOS.

HarmonyOS byl společností Huawei vytvořen jako alternativa k Androidu, neboť ještě nedávno čelila „brutálním“ obchodním omezením vlády USA. Prezident softwarové divize obchodní skupiny Huawei, Wang Chenglu, poskytl rozhovor v roce 2019 deníku Shenzhen Special Zone Daily, a to během otevření nového obchodu v Shenzhenu.

Huawei se však snažilo svůj systém rozšířit na jiná zařízení, jako byly chytré hodinky, reproduktory a gadgety pro virtuální realitu. Prvním produktem, který nabídl HarmonyOS, byl chytrý televizor Honor Vision, jenž se na trh dostal v srpnu loňského roku.

