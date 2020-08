xCloud nebude na iOS kvůli App Storu

Grafika: Microsoft.com

Jak je vidno, existují případy, kdy si vývojáři stěžují na restriktivní zásady společnosti Apple u svého App Storu. Dokonce i Microsoft oznámil, že její streamovací služba, xCloud, nedorazí na platformu iOS a iPadOS. Tato informace byla zveřejněna ihned po skončení beta testování.

xCloud nebude na iOS z několika důvodů

Herní streamovací služby mají na trhu jediný úkol – vždy uživateli poskytnout jeho oblíbené tituly, kdekoliv a na co nejvíce platformách. V průběhu několika let se z herního průmyslu stala doslova továrna na peníze, takže není žádné překvapení, že se do tohoto segmentu interesují i velcí technologičtí giganti.

O herní streamování se začala samozřejmě zajímat také společnost Microsoft, která nedávno představila svou xCloud herní službu, a to na konferenci Samsung Developer Conference. Ihned poté byla služba k dispozici na vybraných Samsung telefonech.

Služba xCloud využívá technologii Azure. Díky tomu bude moci Microsoft svým uživatelům zpřístupnit konzolové hry pro všechna zařízení, včetně zmíněných smartphonů. Hry samozřejmě budou streamovány přes datová centra, takže telefony v tomto případě budou fungovat spíše jen jako displeje a ovladače. Zajímavé ale je, že uživatelé budou moci ke svému smartphonu připojit dokonce i Xbox ovladač, což je naprosto úžasná zpráva. Když tedy nebudete chtít používat dotykovou obrazovku, jednoduše připojíte bezdrátový ovladač a pokračujete v hraní.

Tato služba je již nějakou chvíli k dispozici na operačním systému Android, a dokonce byla také na iOS, ovšem jen ve fázi testování. Microsoft si však brzy uvědomil, že pokyny firmy Apple by znemožnily mít tuto službu na iOS. Jedno z pravidel App Storu vyžadovalo, aby hry v předplatném režimu byly vlastnictvím nebo alespoň licencovány vývojářem.

V rámci beta testování tak byla k dispozici pouze hra Halo: The Master Chief Collection. Dalším problémem bylo, že uživatelé iOS zařízení mohli streamovat hry pouze z cloudu, a nikoli z konzole Xbox. Kvůli těmto překážkám se redmondská společnost rozhodla neposkytovat svou službu xCloud na iOS a iPadOS.

