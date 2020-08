Zdroj: GSMArena.com

Základní vstupenku do světa chytrých telefonů uvádí společnost Gionee, a to v podobě telefonu s označením Max. Vzhledem k tomu, že konečná cena se ani zdaleka nepřibližuje hranici 100 dolarů, tak už dopředu musíme očekávat opravdu omezenou výbavu. Čínský výrobce zahájí oficiálně prodej ještě na přelomu tohoto měsíce, přičemž v nejnižším segmentu trhu by si mohl bez problému najít své místo.

Nejlepší z nejhorších

Přední části patří 6,1palcový displej s HD+ rozlišením a v „Dewdrop“ výřezu nachází místo základní 5megapixelová kamerka na populární selfie snímky. Vnitřní šasi vyplňuje čipová sada SC9863A (1,6 GHz) od Unisoc vybavená osmi jádry, 2GB operační paměť RAM nebo 32GB interní úložiště podporující paměťové microSD karty až do výše 256 GB.

Baterie s kapacitou 5 000 mAh se postará o nadstandardní výdrž. Ke všemu nechybí ani možnost zpětného nabíjení, což dovolí dobíjet jiná zařízení. Zadní část do vínku dostala 13MPx a druhý snímač pro snímání hloubky. Následuje jej přisvětlovací LED dioda. Chybějící skener otisků prstů supluje funkce odemykání obličejem.

Uživatelským prostředím doprovází operační systém Android 10. Výbavu uzavírá Bluetooth 4.2, 3,5mm jack pro sluchátka či microUSB port. U prodejců bude na výběr ze tří barevných provedení (černá, červená, modrá) a cenovka vychází na lákavých 80 dolarů (tj. cca 1 781 Kč).

Zdroj: gsmarena.com



Domů » Články » Gionee Max se zaměřuje na nenáročné

reklama reklama