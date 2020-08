Zdroj: Fossil

Mezi populární chytré hodinky patří společnost Fossil, která letos vydala již pátou generaci populárního modelu s Wear OS. Fossil Gen 5 nyní získávají velkou aktualizaci systému, která přináší řadu novinek zaměřených na zdravotní funkce a také úsporu baterie.

Fossil se o své hodinky náležitě stará

Nová aktualizace, která se začíná pro majitele Fossil Gen 5 šířit od včerejška, přináší optimalizovaný záznam aktivit spolu s novou aplikací Wellnes. Ta především nově přesouvá úkony měření srdečního tepu a počítání kroku z hlavního procesoru Snapdragon Wear 3100 na koprocesor. Tím se dosáhne snížení spotřeby a prodloužení výdrže baterie. Nové je ale také sledování spánku, měření V02 nebo kardio fitness.

Baterie dostává nové módy, kde můžete rychle přepínat mezi výkonem a dlouhou životností. To by mělo dosáhnout na více než 2 dny používání. Fossil do hodinek také přidává s aktualizací nový tile pro rychlý přístup k vybraným kontaktům a uskutečnění hovorů.

Chytré hodinky Fossil Gen 5 byly představeny vloni v srpnu, a tak můžeme pravděpodobně vyhlížet velmi brzy jejich nástupce.

Zdroj: androidpolice.com



Domů » Články » Fossil Gen 5 získávají v nové aktualizaci zdravotní funkce a nové režimy baterie

reklama reklama