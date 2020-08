Elephone spouští prodej hodinek W6

Zdroj: Elephone.hk

Přestože společnost Elephone poprvé ukázala chytré hodinky s označení W6 už před několika měsíci, tak až nyní jsou zařazeny do konečného prodeje přes oficiální obchod čínského výrobce. Ovšem skutečný důvod téměř dvouměsíčního zpoždění není a zřejmě nebude nikdy znám. Zařízení na první pohled může po designovém zpracování připomínat Apple Watch, ale to jen do té doby, než dojde k následnému rozsvícení displeje.

Funkcemi neurazí

Celokovová šasi o impozantní tloušťce 8,9 mm disponuje barevným displejem s úhlopříčkou 1,54 palce, které chrání tvrzené sklo s tvrdostí 7H. Dále k ní jsou připevněné řemínky vyrobené z neznámé gumy. Firma bohužel nesdílí bližší specifikace v hardwarové části, ale konektivitu zaštiťuje funkce Bluetooth 5.0 a výdrž by se měla pohybovat v rozmezí 10 až 15 dnů. Standardní výdrž v pohotovostním režimu činí rovných 30 dnů.

Přítomný snímač tepové frekvence dokáže nepřetržitě měřit tep a nechybí ani monitoring spánkové aktivity, který dokáže určit kvalitu spánku za každou noc. I když vlastní uživatelské rozhraní nepřináší žádné neobvyklé funkce, tak pro připomenutí stojí předpověď počasí, vzdálené ovládání fotoaparátu, upozornění na zmeškaný hovor či přijatou zprávu. Do prodeje měří celkem 6 barevných variant za cenu od 39,99 dolarů (tj. cca 892 Kč).

