Apple chystá nový iMac a MacBook s ARM

Velmi dobrý leaker Jon Prosser přinesl další velmi zajímavé informace o nadcházejících Apple počítačích. Konkrétně jsme se dozvěděli, v jakém zařízení se objeví první ARM procesory a co vlastně nabídne iMac.

Apple v srpnu představí nový iMac

O víkendu se na internetu objevily informace týkající se nadcházejícího iMacu. Některé zdroje, konkrétně třeba 9to5Mac, uvedly, že letošní iMac dorazí s novým designem. Uživatelé na sociálních sítích samozřejmě spustili lavinu natěšených tweetů a komentářů. V omyl je však vyvedl právě Jon Prosser.

Ten ve svém twitterovém příspěvku krátce uvedl, že pokud se těšíme na nový iMac, máme se připravit na příští měsíc, tedy srpen. Právě v ten měsíc by se měl na trhu objevit nový iMac. K tomu však leaker dodal, že nedorazí s žádným redesignem. Osobně bych v tomto případě věřil více Jonu Prosserovi než ostatním zdrojům. Přeci jen se za poslední roky trefil hned několikrát – přesně odhalil iPhone SE 2020, iPad Pro 2020 a další produkty od Applu.

Diskuze kolem iMacu s novým designem vznikly tak trochu náhodně. Kvůli koronaviru se některé důležité dodávky součástek pro chystaný model zpozdily, tudíž byla společnost dotlačena ke změně data vydání. Proto si někteří mysleli, že půjde o redesign.

ARM procesory

I přesto takový iMac skutečně dorazí, ale o něco později. Nabídnout by měl podobný design, jako iPad Pro a samozřejmě také procesor Apple Silicon. Jon Prosser mimo jiné dodal, že prvním produktem s ARM procesorem přímo od Applu bude 13,3palcový MacBook Pro. Ten by měl dorazit snad ještě do konce letošního roku, případně v prvním čtvrtletí roku 2021.

