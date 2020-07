Samsung chystá Galaxy A01 Core, ještě levnější mobil

Zdroj: TheVerge.com

V dubnu společnost Samsung představila smartphone Galaxy A01, který se snaží lákat na cenu, ale jinak se jedná o velmi základní model. Nějakou dobu se spekuluje, že by jihokorejský gigant mohl představit běžný mobil s vyjímatelnou baterií. Zřejmě se jedná o Samsung Galaxy A01 Core, o které se začíná spekulovat.

Galaxy A01 Core

Skoro by se dalo říci, že novinka bude více méně vycházet z Galaxy A01. Do jisté míry to je pravda, ale například se nedočkáme nakousnutého displeje. Samsung zvolil běžný starší design s nenarušeným zobrazovacím panelem. Jak již bylo naznačeno, Galaxy A01 Core bude lákat na vyjímatelnou 3000mAh baterii a zřejmě i cenu. Ostatní specifikace nebudou nějak výjimečné.

Samsung představil Galaxy XCover 4s, stojí 6 499 Kč

Displej by mel nabídnout 5,3 palců s rozlišením 1480 × 720 pixelů, přičemž se bude jednat o TFT LCD technologii. O výkon by se měl starat procesor Mediatek MT6739 z konce roku 2017. Ten disponuje čtyřmi jádry a maximální taktovací frekvencí 1,5 GHz. K dispozici bude 1 GB operační paměti, takže odhadujeme, že novinka bude vybavena systémem Android Go.

Pro data bude určeno úložiště o velikosti 16 GB s možností rozšíření pomocí microSD karty. Na zadní straně bude jen jeden foťák s rozlišením 8 MPx. Přední strana ponese 5MPx kamerku. Jde tedy vidět, že Galaxy A01 Core bude velmi základní mobil, který může uspět jen s velmi nízkou cenou. Zatím ale nevíme, kdy by mělo dojít k představení.

