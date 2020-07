Oppo Reno4 a Reno4 Pro oficiálně v LTE provedení

Zdroj: Oppo

Společnost Oppo představila v černu novinky Reno4 a Reno4 Pro s podporou 5G sítí. Očekávali jsme, že se následně objeví verze jen s LTE podporou. Dnes firma uvedla tyto modely, ale nedošlo jen na odebrání jedné specifikace. Úprav je několik, přičemž se vše nese v duchu odlehčení, a to doslova. Jelikož nejsou obsaženy 5G antény, hmotnost klesla o několik gramů.

LTE verze mohou zaujmout

Základní model Reno4 v LTE variantě je ochuzen v několika oblastech. Například není k dispozici 65W nabíjení a displej nemá 90 Hz. Změny se odehrály u na zadní straně v oblasti foťáků. Základní sestava v čele s 48MPx senzorem zůstává stejná, jen byl přidán jeden 2MPx senzor navíc, pro makro snímky.

Reno4 Pro stále nabízí 65W nabíjení a 90Hz displej, ale zadní sestava foťáků prošla v tomto případě daleko větší změnou. Hlavní 48MPx foťák již nemá optickou stabilizaci obrazu a došlo na snížení rozlišení u širokoúhlého snímače. Není k dispozici ani foťák pro zoom. Výbava je identická se základní verzí, takže se nabízí sestava 48+8+2+2.

Kromě těchto změn společnost také vyměnila i procesor Snapdragon 765G, jelikož odebrání podpory 5G u něj není možné. Modem je totiž integrovaný do procesoru, takže by to bylo zbytečné. Místo toho jsme se dočkali Snapdragonu 720G z ledna tohoto roku.

Specifikace Oppo Reno4

displej: 6,43 palců, 2400 × 1080 pixelů (Full HD+), 2.5D, AMOLED

procesor: Snapdragon 720G

8GB LPDDR4x RAM

úložiště: 128 GB

Android 10 + ColorOS 7.2

Dual SIM

Foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.7, laserové ostření 8 MPx, 119°, f/2.2 2 MPx, mono, f/2.4 2 MPx, makro přední – 32 MPx, f/2.4 2 MPx, f/2.4

čtečka otisků prstů v displeji

rozměry: 160,3 × 73,9 × 7,7 mm, 165 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

baterie: 4000 mAh + 30W nabíjení

Specifikace Oppo Reno4 Pro

displej: 6,55 palců, 2400 × 1080 pixelů (Full HD+), 2.5D, 90Hz, AMOLED

procesor: Snapdragon 720G

8 GB LPDDR4x RAM

úložiště: 128 GB

Android 10 + ColorOS 7.2

Dual SIM

Foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.7, EIS 8 MPx, 119°, f/2.2 2 MPx, hloubka ostrosto 2 MPx, makro přední – 32 MPx, f/2.4

čtečka otisků prstů v displeji

rozměry: 160,2 × 73,2 × 7,7 mm, 161 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

baterie: 4000 mAh + 65W nabíjení

Reno4 stojí v přepočtu přibližně 8500 Kč. Verze pro má pak cenu nastavenou na cca 10 300 Kč. Nyní si musíme počkat na evropskou dostupnost stejně jako ceny. Očekáváme, že se první objeví ve Španělsku, následně zamíří do dalších zemí.

