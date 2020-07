O2 nabízí dva nové předplacené tarify s cenou od 149 Kč měsíčně

Zdroj: O2

S nástupem nových neomezených tarifů se tak trochu očekávalo, že se rozšíří nabídky a tak trochu budou předplacené karty na ústupu. Nic takového se nestalo a dobíjení kreditu je stále v kurzu. Před dvěma dny jsme vás informovali o limitované nabídce předplacené karty, která nabízí za 300 Kč rovnou 100GB datový limit. Společně s touto novinkou jsme se dočkali i dvou nových předplacených tarifů.

Volání i data

O2 se rozhodlo rozšířit nabídku předplacených tarifů o dva nové. Jeden se zaměřuje na volání a druhý má větší porci dat. Nějak zvlášť nevynikají od zbylé nabídky, jen mají upravené specifikace.

„Při tvorbě nových tarifů jsme mysleli na to, aby vyhovovaly zejména pravidelným uživatelům předplacených karet. Jeden jsme zaměřili na výhodné volání a druhý spíše na data,“ vysvětluje Silvia Cieslarová.

První předplacený tarif se jmenuje GO NAPLNO, ale na webu operátora jej najdete pod označení Chci víc volat. Hlavně láká na 100 volných minut do všech sítí. Po vyčerpání je cena 4,9 Kč za minutu. V základu má 100 MB FUP a 25 SMS zpráv do všech sítí. Pak jedna zpráva přijde na 1,9 Kč. Tento balíček platí 30 dnů. Při koupit předplacenky musíte zaplatit 149 Kč. Pokud budete chtít balíček obnovit, je cena opět 149 Kč.

Druhý novinka se jmenuje GO NAPLNO DATA PLUS, na webu je veden po označením Chci víc dat. Zde se nabízí balíček za 299 Kč, jenž obsahuje 3GB datový limit společně se 100 volnými minutami do všech sítí. Následně stojí jedna minuta 4,9 Kč. I zde je k dispozici 25 SMS zpráv do všech sítí (následně 1,9 Kč za zprávu). Aby se balíček obnovil, musíte mít v kreditu na kartě aspoň 299 Kč.

Oba nové předplacené tarify jsou v akci. GO NAPLNO má ve skutečnosti v základu 50 minut a nyní dostáváte 50 minut navíc. U GO NAPLNO DATA PLUS je základ 2 GB dat, přičemž další 1 GB je navíc. O2 ale nikde neuvádí, do kdy tato akce platí. Je tak možné, že časem dojde ke zrušení.

Zdroj: Tisková zpráva



