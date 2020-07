Zdroj: Techcrunch.com

Databáze Google Play Console byla doplněna o jeden nový přírůstek od společnosti LG, který v konečném výsledku poznáme pod označením K31. Již podle prvních informací můžeme určitě počítat s tím, že telefon bude patřit k nejslabším zástupcům v portfoliu. Jihokorejský výrobce zřejmě chce dodržet roční rozestup mezi generacemi, neboť poslední model K30 (2019) byl uveden v srpnu loňského roku.

Bez větších nároků

Zveřejněný snímek zařízení odhaluje poměrně výrazné rámečky kolem displeje, ke kterému se nově váže výřez ve tvaru padající kapky. Přední panel má být založen na technologii IPS LCD a dosahovat na HD+ rozlišení (1 520 x 720 pixelů). Konkrétní úhlopříčku budeme znát až v pozdější době. Vnitřní šasi určitě vyplní operační paměť RAM o velikosti 2 GB nebo osmijádrový procesor Helio P22 od MediaTeku s grafickým čipem PowerVR GE8320.

Do samotného základu předinstalují operační systém Android v poslední 10. verzi. Produkty z řady K většinou směřují do Spojených států, kde by se mobilní novinka mohla dočkat spíše procesoru Snapdragon od Qualcommu. Nakonec další podrobnosti zjistíme v řádu následujících dnů, protože LG může chtít stihnout zahájení prodeje do konce letních prázdnin po vzoru původního modelu K30 (2019).

Zdroj: phonearena.com



Domů » Články » Google certifikoval blížící se LG K31

reklama reklama