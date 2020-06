Twitter se zaměří více na audio tweety

Zdroj: xatakamovil.com

V tomto týdnu jsme se dočkali zcela nového formátu příspěvků na sociální sítí Twitter. Nové audio tweety jsou v tuto chvíli dostupné jen v aplikaci pro iOS. Nabízí možnost namluvení až 140 sekund, což bohatě stačí na obsáhlejší informace. Samotné spuštění nové funkce se neobešlo bez komplikací, ale jednalo se více méně o chybu, kdy tento formát nebyl identifikovatelný v rámci přístupnosti. Nevidomí uživatelé tak třeba nevěděli, o co se vlastně jedná.

Audio tweet

Twitter již nyní pracuje na rozšíření nových audio tweetů i pro platformu Android, ale zatím není známo, kdy se dočkáme této funkce. Zatím není k dispozici ani v rámci testování u beta verze aplikace. Možná si uživatelé systému od Googlu počkají několik týdnů, možná měsíců. Twitter rozhodně pracuje na tomto formátu a brzy se asi dočkáme rozšíření.

Twitter oficiálně uvedl, že prozkoumává možnost automatického přepisu samotného audio tweetu. Asi vás napadne, že se může jednat o poměrně zbytečnou funkci, když by šlo použít rovnou diktování hlasem na smartphonech. V tomto případě jde ale o funkci pro neslyšící, díky které budou moci i oni vědět, co je vlastně zveřejňováno.

Automatický přepis by ale nebyl dostupný pravděpodobně pro všechny jazyky. Předpokládáme, že první bude k dispozici podpora angličtiny a pak dojde na rozšíření pro další světové jazyky. I proto si Twitter pohrává s možností vkládání přepisů manuálně od komunity.

Následně může být jen krůček k překladu, takže by jeden audio tweet mohl nabídnout titulky v mnoha jazycích. Jde tedy vidět, že nový typ příspěvku není jen další drobné rozšíření sociální sítě. Twitter investuje do vývoje a jen čas ukáže, co všechno bude k dispozici.

