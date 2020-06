Soutěž Czech DIGI@MED Award podporuje autory inovativních digitálních řešení ve zdravotnictví

Zdroj: Czech DIGI@MED

V letošním roce proběhne již druhý ročník soutěže Czech DIGI@MED Award, která oceňuje nadějné projekty v oblasti inovativních digitálních a mobilních řešení ve zdravotnictví. Soutěžit se bude ve třech kategoriích, jejichž vítězové získají pro podporu svého projektu 300 tisíc korun. Přihlášky je možné podávat do konce června.

Soutěž Czech DIGI@MED Award je určena pro autory inovativních digitálních řešení v oblasti péče o zdraví a optimalizace procesů ve zdravotnictví. „Soutěží a následným oceněním chceme podpořit a stimulovat odvážné a inovativní počiny, které znamenají přínos pro české pacienty a mohou zlepšit kvalitu jejich života. Současně chceme poukázat na inovativní potenciál České republiky v oblasti digitalizace zdravotnictví, podpořit vizionáře, startup projekty a motivovat je k cílenému a smysluplnému vývoji,“ nastiňuje vizi projektu Jiří Pešina, ředitel komunikace biotechnologické společnosti Roche, která soutěž pořádá. „Vítěze všech tří kategorií podpoříme odměnou v celkové výši 300 tisíc korun,“ doplňuje organizátor.

Koronavirová krize přispěla k zařazení nové kategorie

V prvním ročníku se soutěže zúčastnilo 13 projektů a vzešli z něj tři vítězové: mobilní kouč pro mladé lidi s cystickou fibrózou CF Hero, aplikace LISA (Liver Surgery Analyzer), jež rozšiřuje možnosti současné klinické péče o pacienty s nádorovým onemocněním jater, a zavedená Záchranka, která získala čestné uznání za dosavadní přínos společnosti a pacientům. V druhém ročníku soutěže ke kategoriím Existující projekt a Nápad, prototyp, idea navíc přibyla kategorie Sběr a analýza klinických, epidemiologických a sociologických dat a na jejich základě vytvořené modely.

„V této kategorii bychom rádi ocenili reálná řešení pro využití stávajících datových zdrojů jako jsou veřejné zdroje nebo data veřejných institucí. Řešení by mělo být využitelné pro podporu personalizovaného přístupu k terapii a zdraví, pro vyhodnocování nových zdravotnických technologií a opatření a jejich implementaci do zdravotních systémů, případně propojení s nadnárodními datovými strukturami. K rozhodnutí o zařazení nové kategorie pochopitelně přispěla i aktuální pandemická situace, kdy vidíme, jak zásadní je správná práce se správnými daty ve správný čas a neméně zásadní je správná interpretace výsledků a následně jejich správná implementace,“ uvádí Jiří Pešina.

Můžete přihlásit i své kolegy

Rovněž Martin Zeman, ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví MZ, připouští, že pandemie koronaviru do jisté míry může ovlivnit druhý ročník soutěže Czech DIGI@MED Award. „V době koronavirové krize se objevilo množství nových inovací, nápadů a řešení, jak pro pacienty a jejich rodiny, tak pro zdravotníky, lékaře nebo pojišťovny, ať už ve formě nápadu, návrhu nebo praktických řešení. To všechno je podle mě důkazem toho, že je z čeho vybírat, co podpořit a na čem pracovat,“ říká Zeman. Samozřejmě se však zapojené projekty mohou týkat různých oblastí zdravotnictví.

V soutěži navíc letos přibyla možnost přihlásit i projekt kolegy či kamaráda. „Stává se, že účastníci soutěží by se z mnoha různých důvodů sami nikdy nepřihlásili, proto je nově na webu www.digimedaward.cz v přihlašovacím formuláři možnost zadat jednoduchý popis kamarádova nebo kolegova projektu, kontakt na něj a organizátoři se s autorem už sami spojí,“ doplňuje Ivana Kalmusová z oddělení komunikace společnosti Roche.

Pomocná ruka na cestě za realizací

„Vidíme řešitele, případně celé týmy, které bez vidiny zisku vytvářejí úžasná řešení a věnují projektu veškerý volný čas. Tato řešení by mohla být aplikovatelná nezřídka po celém světě, mohou mít obrovský dopad – ale také mohou špatně skončit, protože řešitelům dojdou síly a potřebují pomoc těch, kteří přenášejí nápady a mladá řešení do skutečné praxe,“ podotýká Martin Zeman. Cílem projektu je tedy vedle finanční podpory také propojení inovátorů, kteří mají dobrý nápad, s profesionály, kteří jim mohou podat pomocnou ruku při cestě ke konečné realizaci, získání potřebných osvědčení či certifikací. Přihlášky je možné podávat do konce června, poté třináctičlenná porota složená z renomovaných odborníků z oblasti medicíny, farmacie, digitálních technologií, epidemiologie, obchodu a marketingu vyhodnotí tři nejlepší nápady ve třech kategoriích.



Domů » Články » Soutěž Czech DIGI@MED Award podporuje autory inovativních digitálních řešení ve zdravotnictví

reklama reklama