Objeveno 47 adware aplikací v Obchodě Play

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google se sice snaží zavádět pokročilé ochrany a spolupracuje se společnostmi zabývající se kyberbezpečností, ale i tak se do Obchodu Play čas od času dostanou aplikace, které obsahují škodlivý kód. Vývojáři tohoto softwaru jsou mnohdy napřed a nacházejí nové možnosti a metody. Nyní se podařilo objevit 47 her spadajících do kategorie adware.

Adware v Obchodě Play

Aplikace nebo hry označované jako adware mají jediný cíl, infikovat zařízení uživatele a podstrčit co nejvíce reklam. Sice nepřímo ohrožují uživatele, ale cílem je hlavně vygenerovat co nejvíce zobrazení a kliknutí, z čehož mají útočníci finanční prostředky. Druhotným efektem je zbytečné zatížení smartphonu, vyšší spotřeba energie a samotných dat. Společnost Avast objevila celkem 47 adware her, které mají na svém kontě dohromady 15 milionů stažení.

Avast uvádí, že součástí je i trojský kůň a samotné hry dokáží skrýt svou ikonu. Následné odstranění je komplikované. Fitma je identifikovala díky platformě apklab.io, přičemž se použily metody pro analýzu aktivit, vlastností a dalších parametrů. Ačkoliv byl Google již informován, stále se v Obchodě Play nachází tituly jako Skate Board – New, Stacking Guys, Disc Go, Spot Hidden Differences, Tony Shoot – NEW, Flip King a Save Your Boy. Všechny mimo jiné spojuje například i to, že se jedná o jediný titul daného vývojářského účtu a získávají nízká hodnocení.

Google postupně zasahuje a odstraňuje podobné hry a aplikace, ale i zde platí, že byste měli brát vyšší potaz na recenze a všímat si ukazatelů nasvědčujících nekalé chování.

Seznam nejstahovanějších:

Draw Color by Number; počet stažení: 1 000 000

Skate Board – New; počet stažení: 1 000 000

Find Hidden Differences; počet stažení: 1 000 000

Shoot Master; počet stažení: 1 000 000

Spot Hidden Differences; počet stažení: 500 000

Dancing Run – Color Ball Run; počet stažení: 500 000

Find 5 Differences; počet stažení: 500 000

Joy Woodworker; počet stažení: 500 000

Throw Master; počet stažení: 500 000

Throw into Space; počet stažení: 500 000

Divide it – Cut & Slice Game; počet stažení: 500 000

Tony Shoot – NEW; počet stažení: 500 000

Assassin Legend; počet stažení: 500 000

Stacking Guys; počet stažení: 500 000

Save Your Boy; počet stažení: 500 000

Assassin Hunter 2020; počet stažení: 500 000

Stealing Run; počet stažení: 500 000

Fly Skater 2020; počet stažení: 500 000

Disc Go!; počet stažení: 500 000

Zdroj: Tisková zpráva



Domů » Články » Objeveno 47 adware aplikací v Obchodě Play

reklama reklama