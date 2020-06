Zdroj: Microsoft

Microsoft aktualizoval iOS aplikaci To Do

Společnost Microsoft vydala další aktualizaci aplikace To Do pro uživatele systému iOS. Instalační balíček přináší nejen nové funkce, ale také vylepšení v oblasti optimalizace chodu aplikace. Co vše je nového se dozvíte o pár řádků níže.

Microsoft přidal některé nové funkce

Nejnovější aktualizace přináší již delší dobu plánované zobrazené umožňující uživatelům seskupovat úkoly dle data splatnosti a dle všech dostupných seznamů. Microsoft vydal tuto funkci v průběhu minulého měsíce také pro uživatele systému Android. Kromě toho instalační balíček umožňuje uživatelům třídit dokončené i aktuální úkoly podle jejich preference. V poznámkách pro aktualizaci se také uvádí, že třídění bude ještě pohodlnější. Konkrétně dokončené i aktuální úkoly můžete třídit podle vybraného pořadí třídění.

Společnost z Redmondu také přinesla opravy pro řadu chyb. Microsoft však v průběhu tohoto týdne aktualizoval také Android aplikaci. Ta se dočkala vylepšeného plánovače spolu s novými filtry.

Aktualizace se ale dočkali také uživatelé desktopové verze pro Windows 10. I zde přibyly stejné změny, jako v mobilních aplikacích. Výjimkou je přidaná možnost tisknout seznamy. Nejnovější aktualizace nese označení 2.19 a lze si ji již nyní stáhnout z obchodu s aplikacemi App Store.

Microsoft To-Do Microsoft Corporation Zdarma ANDROID

Microsoft To-Do Developer Zdarma iOS

Zdroj: neowin.net



Domů » Články » Microsoft aktualizoval iOS aplikaci To Do

reklama reklama