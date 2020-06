Huawei MatePad C3 poodhalen díky certifikaci

Zdroj: Gizmochina

Před několika dny byly v Číně certifikovány hned dva nové tablety společnosti Huawei. Konkrétně jde o modely s označením GS3-W00D a AGS3-W00E. Oba tablety by měly být vybaveny 10W nabíječkami.

Huawei pracuje na novém tabletu MatePad C3

Z čínského překladu by se mělo jednat o zařízení pod názvem Huawei Tablet C3, ale podle současného stylu pojmenování firmy by mělo jít o Huawei MatePad C3. Jak již název napovídá, půjde o modely spadající do nižší kategorie.

Na sociální síti Weibo se objevilo několik fotografií, které odhalují design a klíčové specifikace tabletu. Konkrétně MatePad C3 bude nabízet 8palcový displej s rozlišením 1280 x 800 pixelů. Srdcem tabletu bude procesor MediaTek MT8768 a operační paměť s kapacitou 3 GB. Pro soukromá data poslouží 32GB vnitřní úložiště.

MatePad C3 nabídne také zadní 5megapixelový a přední 2megapixelový fotoaparát. O dodávku energie se bude starat baterie s kapacitou 5 100 mAh. Zařízení pak poběží na operačním systému Android 10 s nadstavbou EMUI 10. Za zmínku stojí také přítomnost Bluetooth 5.0. Tablet by se měl dle spekulací prodávat za cca 224 dolarů, tj. cca 5 320 Kč bez DPH. Kdy bude zařízení představeno, je nyní nejasné.

