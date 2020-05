Xiaomi hodinky, Yeelight a třeba chytré hodinky s teploměrem nově v akci na Gearbestu [sponzorovaný článek]

Pojďme se dnes podívat na populární produkty ve známém internetovém obchodě Gearbest.com, které jsou nyní v akci. Podíváme se nejen na chytré hodinky, ale náš výběr zahrnuje také různé další příslušenství.

Produkty nyní v akci

TICWRIS GTS

Tyto chytré hodinky nabízejí měření tepu, sledování vašeho spánku, a dokonce jako jedny z mála měření vaší tělesné teploty. To umožňuje měřit nejen teplotu na povrchu kůže, ale i přímo tu tělesnou teplotu. Výhodou je také průběžné měření, takže teplotu můžete sledovat celý den.

Ticwrist GTS kupujte ZDE za 669 Kč

Hodinky nabízejí pěkný design v čele se zakulaceným hranatým ciferníkem. Displej má úhlopříčku 1,3 palců a baterie vydrží až 5 dní používání. Velice potěší vyšší odolnost s certifikací IP68.

Xiaomi Amazfit A1608 Bip

První model je již vcelku známý a jeho dominantou je 1,28″ hranatý displej. Srdcem celého zařízení je baterie s kapacitou 190 mAh. Na jedno nabití pak hodinky vydrží až 4 měsíce, přičemž baterii dobijete zhruba za dvě hodiny čistého času.

Xiaomi Amazfit Bip kupujte nyní ZDE za cenu 1562 Kč

Čínský výrobce se zde rozhodl také implementovat certifikaci IP68 zaručující ochranu proti vodě a prachu. Pro spárování telefonu s hodinkami je zde zabudováno Bluetooth ve verzi 4.0.

Jakmile máte telefon spárovaný, můžete pomocí Amazfit přijímat příchozí hovory. Software vás dokonce upozorní na příchozí SMS zprávy a další oznámení. Jakožto sportovci v praxi oceníte funkce typu měření tepové frekvence, krokoměr a tak podobně.

Xiaomi Mi Band 4

Xiaomi má se svými chytrými náramky již dlouho tradici, a tak nesmí v našem výběru chybět ani jeho velmi povedená čtvrtá generace Mi Band. Tento náramek asi není třeba ani podrobněji představovat. Jen ve stručnosti – nabízí 0,95palcový AMOLED displej, nejnovější Bluetooth 5.0, voděodolnost 5 ATM a baterií s výdrží až 20 dní.

Xioami Mi Band 4 kupujte ZDE za 694 Kč

Xiaomi Mijia Sensor Night Light

Velmi pěkné příslušenství především do domácnosti je chytré osvětlení. Jedním z nich je také Mijia noční světlo. To se automaticky zapne díky infračervenému senzoru se záběrem 120 stupňů, pokud budete v jeho blízkosti. Poté pokud nedetekuje vaši přítomnost, tak do 15 sekund zhasne.

Xiaomi noční světlo Mijia kupujte ZDE nyní jen za 270 Kč

Xiaomi 20W rychlá bezdrátová nabíječka

Xiaomi nabízí velmi pěknou bezdrátovou nabíječku s maximálním výkonem 20 W, který využijete spolu s Xiaomi Mi 9. Podporuje samozřejmě ale i všechny ostatní telefony díky standardu Qi s výkonem 10 W.

Xioami 20W bezdrátovou nabíječku kupujte ZDE nyní za 21,99 dolaru



