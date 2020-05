OnePlus 7T řada získala podporu 960fps slow motion

Zdroj: AndroidCommunity

Povedená řada OnePlus 7T minulý týden obdržela v pořadí již třetí aktualizaci OxygenOS Open Beta, která přinesla praktickou funkci detekce nečistot fotoaparátu a bezpečnostní záplaty z dubna 2020. Jak se ale nyní ukázalo, společnost do instalačního balíčku zakomponovala ještě jednu vychytávku.

OnePlus 7T podporuje 960fps a 4K videa

Konkrétně se uživatelé dočkali podpory záznamu videa s pomalým záběrem 960fps. Na tuto novinku upozornil uživatel Redditu pod přezdívkou u/sneakerspark. Ten si všiml, že u Open Beta 3 je nyní v aplikaci pro fotoaparát možnost zpomaleného pohybu 720p při 960fps. Osoba také potvrdila, že aktualizace podporuje širokoúhlé 4K video při 30fps. Žádná z těchto novinek ale nebyla napsána v oficiálních poznámkách, což je zarážející.

OnePlus už v roce 2019, přesněji v září, informovalo, že na těchto funkcionalitách pracuje. Je tedy možné, že současná implementace potřebuje ještě trochu pracovní péče, než si bude společnost dostatečně jistá, že jej může oficiálně představit.

Nezapomeňme ale na to, že fotoaparáty na OnePlus 7T, včetně hlavního 48Mpx modulu Sony IMX586, nejsou dostatečně výkonné, aby mohly každou sekundu zaznamenat 960 snímků. Chybí jim vyhrazená matrice DRAM potřebná k dočasnému uložení obrovského počtu snímků, které jsou zachyceny, než je předají do vyrovnávací paměti obrázků a nakonec je zapíší do úložiště. To ale není problém, protože naštěstí dokážou zvládnout 720p video při 480fps.

