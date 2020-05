Nejlepší letní nabídka – kupte Office 2019 a získejte Windows 10 zdarma! [sponzorovaný článek]

V posledních 30 letech kdokoliv s počítačem musel prakticky přijít do styku s Microsoft Office a Windows 10, což je dnes ten nejproduktivnější kancelářský balík a bezpečný rychlý operační systém. Nicméně běžné ceny licencí na Office a Windows jsou obvykle od 100 do 300 dolarů. To je opravdu vysoká cena pro běžné lidi. Pokud jste čekali až se cena sníží, nyní pro vás máme skvělou zprávu!

GearSoon.com právě vyhlašuje jednu z největších slev nadcházejícího léta. Systém Windows 10 je nabízen za cenu již od 8,67 EUR (v přepočtu asi 240 Kč) a Microsoft Office 2019 vyjde po použití slevových kupónů jen na 29,5 EUR (v přepočtu asi 800 Kč). Všechny sady Office software jsou s 50% slevou a Windows 10 Home/Pro s 38% slevou.

Co je však mnohem důležitější, můžete získat obrovskou slevu – kupte Office 2016/2019 a získáte zcela zdarma Windows 10. Proč této úžasné letní nabídky nevyužít? Kupujte hned!

Kupte Office 2019/2016 a získáte zdarma Windows 10

Skvělé nástroje pomáhají lidem ve firmách být produktivnější, efektivněji komunikovat a udělat více práce za méně času. Nyní se nabízí skvělá příležitost v GearSoon.com ke koupi Office 2016/2019 k získání Windows 10 zcela zdarma. Pořiďte si tento užitečný kancelářský balík a operační systém společnosti Microsoft a zvyšte svou produktivitu.

Všechny sady Microsoft Office 2019/2016: 50% sleva

Navzdory neuvěřitelnému množství inovací ve světě techniky, jeden kancelářský balík je stále základem v jakémkoli prostředí: Microsoft Office, jeden z nejpopulárnějších software na světě, který používá 1,5 miliardy lidí na celém světě. Když nyní použijete slevový kuponový kód GSS50, získáte Office 2019/2016 navíc s 50% slevou.

Windows 10:38% sleva

Windows 10 je nejnovější verze oblíbeného operačního systému. Po nejnovějších aktualizacích představuje lepší přizpůsobitelné rozhraní, které rozpozná hardware. Je to systém, který můžete použít na jakémkoli typu počítače. Získejte operační systém Windows 10 za nejlepší cenu nyní uplatněním promo kódu GSS38 se slevou 38 %.

Jednoduchý nákup, jednoduchá platba

Gearsoon nabízí vynikající služby a specializovaný automatický systém pro dosažení bezkonkurenční efektivity, zaručující 100% spokojenost zákazníků! Kód obdržíte na svůj účet během několika minut e-mailem. Nabízí také různé snadné způsoby platby, se zabezpečenými a spolehlivými způsoby, jako jsou PayPal, bankovní převod, platba kreditní nebo debetní kartou. Krom toho mají nepřetržitý zákaznický servis (support@gearsoon.com), aby zajistili, že obdržíte náležitou pomoc kdykoli ji budete potřebovat.



