LG zanedlouho ukáže model Premiere Pro Plus

Od začátku letošního roku slyšíme již poněkolikáté o modelu s kódovým označením L455DL, který by v konečném výsledku měl být znám pod neobvyklým názvem Premier Pro Plus. Společnost LG zřejmě v tuto chvíli dokončuje práce kolem novinky, protože Google zařadil toto zařízení do známého seznamu Google Play Console. Díky tomu máme k dispozici první prvky výbavy, skutečný snímek telefonu, nebo dokonce uživatelskou příručku.

Výhradně pro nenáročné

Vpředu se objeví displej se základním HD+ rozlišením a selfie kamerka bude umístěna ve „Waterdrop“ výřezu. Uvnitř vyplní místo osmijádrový procesor Helio P22 od MediaTeku či 2GB operační paměť RAM. Přesná velikost interního úložiště není momentálně známa, ale je alespoň potvrzen slot pro paměťovou microSD kartu. Každopádně odhadovat můžeme minimálně 32GB interní úložiště pro uživatelská data.

V zadní části si lze povšimnout dvojice objektivů fotoaparátu bez upřesněného rozlišení, přisvětlovacího LED blesku a také snímače otisků prstů. Zajímavostí je speciálně vyhrazené tlačítko pro vyvolání virtuálního asistenta Google Assistant. Menší zklamání může vyvolat operační systém Android ve starší předinstalované verzi 9.0 Pie. Nakonec výbavu uzavírá vstup pro USB typu C, 3,5mm sluchátkový jack nebo FM rádio.

