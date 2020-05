Aktualizace pro Huawei P40 Pro s režimem AI 50 MP je dostupná v ČR [aktualizováno]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aktualizováno 14. 5.

Nová aktualizace s označením 10.1.0.121 pro Huawei P40 Pro dorazila do Česka. Přináší zmíněný režim AI 50 MPx pro kvalitnější snímky v tomto plném rozlišení. Do nastavení přibyla také položka HUAWEI Assistant, kde jsou seskupeny chytré funkce umělé inteligence. Novinkou je také celková optimalizace a dubnový bezpečnostní balík Androidu. Aktualizace o velikosti 1,14 GB podle slov Huawei nabíhá postupně a měla by všem v následujících dnech dorazit. Náš redakční model ji již dnes obdržel.

Původní článek 23. 4.

Za pár dní tomu bude již měsíc od představení série Huawei P40. Huawei na software těchto modelů stále pracuje a nyní se dozvídáme informace o nové aktualizaci, která je zatím dostupná jen v Číně. Aktualizace přináší především nový režim ve fotoaparátu s označením AI 50MP.

Vylepšený fotoaparát v nové aktualizaci Huawei P40 Pro

Nová aktualizace s označením 10.1.0.122 přináší nový režim fotoaparátu pod názvem AI 50MP. Ten slouží pro kvalitnější pořizování fotek v plném rozlišení senzoru. Konkrétně během 3 sekund dojde k pořízení několika snímků, které jsou pak spojeny. Ve finále mají fotky například ostřejší text, jak ukazuje snímek níže.

Kromě toho nová aktualizace optimalizuje a vylepšuje kvalitu a stabilitu fotoaparátu. Dále také přidává nové barevné schéma v Always on Display (Vždy na displeji). Celkově update vylepšuje stabilitu systému a optimalizuje efekty displeje.

Zatím je nová aktualizace dostupná jen v Číně, konkrétní dostupnost neznáme. Na redakčním Huawei P40 Pro máme zatím nejnovější verzi pro Česko, která je 10.1.0.114.

