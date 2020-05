Honor Tablet V6 nabídne podporu 5G a Wi-Fi 6

Zdroj: Gizmochina

13. května společnost Honor odhalila online časovač pro nadcházející konferenci. Na té se dočkáme představení nových produktů, včetně tabletu Honor Tablet V6. Jedná se o vůbec první tablet na světě, který nabídne podporu nejmodernějších mobilních 5G sítí a standardy Wi-Fi 6.

Honor Tablet V6 bude vlajkovou řadou

Tento kousek se pochopitelně také stane vlajkovou řadou v tabletové kategorii čínské společnosti. Ačkoliv Android tablety nejsou na trhu příliš populární, tak jako třeba konkurenční iPady, máme se v případě Honor Tablet V6 na co těšit.

Jak bylo již v úvodu článku uvedeno, tablet nabídne podporu nejmodernějších 5G sítí, přičemž provozovat bude duální pásmo s nejmodernějšími standardy Wi-Fi 6. Jen díky tomu umožní zařízení lepší stahování a celkovou rychlost sítě v mobilním i Wi-Fi připojení. Zajímavost je tu ještě jedna.

Novinka by totiž měla podle všeho nabídnout i funkci Shadow Follow. V zásadě to znamená, že zařízení dokáže sledovat příkazy pohybu a gest. Jinými slovy byste mohli před fotoaparátem mávat gesty a tablet by na ně reagoval.

S největší pravděpodobností se dočkáme i procesoru Kirin 820, který bude dodávat HiSilicon. Jedná se o 5G čip od Huawei a zároveň nástupce generace Kirin 810. To je ale vše, co prozatím o chystaném tabletu víme. Více se samozřejmě dozvíme až 18. května, kdy bude nejen tablet oficiálně představen.

