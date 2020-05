Swiftkey Keyboard se nově jmenuje Microsoft SwiftKey Keyboard [aktualizováno]

Zdroj: Microsoft

Aktualizováno 12. 5.

Už je to více než čtyři roky, co Microsoft koupil populární klávesnici Swiftkey Keyboard pro Android a iOS. Možná byste ani neřekli, že tato aplikace je vlastněná tímto gigantem a právě v tomto ohledu dochází ke kosmetické změně. Došlo na oficiální oznámení, že se aplikace přejmenovává na Microsoft SwiftKey Keyboard. Aktualizace navíc přinese podporu nových emoji.

Původní článek 3. 2. 2016

Podle Financial Times se chystá k dalšímu velkému obchodu. Tentokrát se má jednat o Microsoft, který si dělá zálusk na populární klávesnici Swiftkey. Ta například nedávno ohlásila engine poháněný umělou inteligencí.

Ačkoliv zatím ani jedna společnost nepotvrdila danou zprávu, Financial Times uvádí, že Microsoft zaplatí 250 miliónů dolarů za tuto společnost. Oba zakladatelé mají dostat po 30 miliónech dolarů, zbytek půjde do kapes investorů – Accel Partners, Index Ventures a Octopus Investments.

Microsoft se zajímá o tuto společnost nejen kvůli velké uživatelské základně, ale také kvůli zmiňované umělé inteligenci. Právě tento sektor je nejvíce zajímavý pro velké společnost.

Otázkou je, co by to znamenalo pro běžné uživatele. V současnosti je klávesnice Swiftkey dostupná pro Android a iOS, nikoliv pro Windows Phone. Možná se tak dočkáme rozšíření na platformu od Microsoftu.

Ani nechci zmiňovat možnost, že by došlo k ukončení této klávesnice, ale nikdy nevíte, k čemu se ve společnosti rozhodnou. Avšak tento krok by mohl ublížit Microsoftu vzhledem k obrovské uživatelské základně.

Aktualizováno 9:37

Na blogu Swiftkey se nyní dozvídáme, že dřívější odhady jsou pravdivé. Připojují se ke společnosti Microsoft. Bohužel samotná cena této transakce nebyla odhalena a tak zůstává v kurzu informace z Financial Times. Dobrou zprávou je, že aplikace se neruší a bude se pokračovat ve vývoji. Tudíž majitelé zařízení s Androidem a iOS se nemusí obávat o svou klávesnici.

