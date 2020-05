Bose produkty týden na Smarty s 15% slevou [sponzorovaný článek]

Značka Bose je již dlouhou dobu opravdu velkým hráčem ve světě bezdrátových reproduktorů. Ve svém portfoliu má hned několik skvělých produktů, kterými zaujímá nejen audiofily, ale také běžné uživatele. Právě na několik zajímavých kousků značky Bose máme slevový kupón.

Internetový obchod Smarty si je vědom toho, že jarní počasí nás začíná svými slunečními paprsky lákat do přírody. Věří tedy, že mnozí z nás ocení možnost vzít si s sebou i oblíbenou hudbu. Od pondělí, tj. 18. května 2020, tak máte možnost si objednat vybrané reproduktory a sluchátka značky Bose s 15% slevou. Stačí k objednávce zadat kód BOSE15.

Bose SoundSport Free

Jestliže rádi sportujete, máme pro vás tip na skvělá bezdrátová sluchátka. Jedná se o model Bose SoundSport Free, která byla vytvořena špičkovými odborníky pro všechny sportovní nadšence. Vybavena jsou nejen kvalitním zvukem, ale také pětihodinovou výdrží na jedno nabití. Dále nabízí pohodlné a stabilní zpracování, takže se vám během běhání nestane, že by vám jednotlivé špunty vypadly z uší.

K dispozici je samozřejmě také speciální dobíjecí pouzdro, které výdrž baterie prodlouží o dalších 10 hodin – kromě toho podporuje i bezdrátová nabíjení. Výrobce do sluchátek umístil i funkci rychlého nabíjení, takže za pouhých 15 minut dostanete dalších 45 minut k poslechu hudby. Pokud by se vám nedej bože během sportovních aktivit stalo, že by vám zavolal nadřízený, je zde připravena dvojice mikrofonů zajišťující čistý přenos hlasu i v rušivých podmínkách.

Nejzajímavější je ale přítomnost certifikace IPX4, která zaručuje odolnost vůči prachu a vodě / potu. To ale neznamená, že se s nimi můžete potápět, to rozhodně ne. Pokud vás tato sluchátka zaujala, můžete si je zakoupit v obchodě smarty.cz za 4 990 Kč vč. DPH. Zadáte-li kupón BOSE15, zaplatíte jen 4 241 Kč vč. DPH. Kupujte ZDE

Bose SoundLink Mini II Special Edition

Kde se výrobce opravdu trefil do černého byl model SoundLink Mini II Special Edition. Právě ten se stal vůbec jedním z nejúspěšnějších přenosných bezdrátových reproduktorů, neboť oproti svému předchůdci nabízí několik klíčových změn.

Samotná produkce u tohoto nového modelu byla dotažena do sebemenších detailů. Vynikající vyvážení a plné podání basů je tak slastí pro každé ucho. Velkou novinkou je možnost ovládat reproduktor skrze hlasové asistenty Siri a Google Assistant. Pokud tedy budete třeba vařit, můžete svým hlasem přehrávanou skladbu přeskočit.

Výrobce ale zapracoval i na technologii Bluetooth, díky které se k reproduktoru můžete připojit hned dvěma zařízeními. Máme zde ale i integrovaný mikrofon pro telefonní hovory. Velkým lákadlem je ale výdrž na jedno nabití, která činí skvělých 12 hodin. Pokud vám bude docházet šťáva, připojíte reproduktor do sítě pomocí nového USB-C portu, který baterii dobije za necelé čtyři hodiny.

Pokud vás tento reproduktor zaujal, můžete si jej zakoupit v obchodě smarty.cz za 3 990 Kč vč. DPH. Zadáte-li kupón BOSE15, zaplatíte jen 3 391 Kč vč. DPH. Kupujte ZDE

Bose SoundLink Color II

Bose SoundLink Color II je další nový reproduktor stvořený pro venkovní využití. Má ochranu proti vodě s certifikací IPX4. Baterie má výdrž osm hodin přehrávání a dobíjí se přes micro USB.

K chytrým telefonům, tabletům nebo jiným audio přehrávačům se připojuje bezdrátově pomocí Bluetooth s možností využití rychlého párování pouhým přiblížením obou zařízení pomocí NFC. O reprodukci se starají dva vestavěné pasivní měniče, které dokáže rozeznít prostor výrazným hudebním podkresem, je tak vhodný do menšího venkovního prostoru, jako se stan či tábořiště.

Pokud z jakéhokoli důvodu potřebujete, můžete využít také možnost připojení kabelem s běžným 3,5 mm sluchátkovým stereo konektorem. Ovládat jeho funkce lze buď přímo na přístroji pomocí skrytých pogumovaných tlačítek, nebo jednoduše s využitím aplikace Bose Connect, která je jak pro Android tak pro iOS.

Chytrý reproduktor Bose druhé generace lze ovládat hned několika způsoby. První možností je mobilní aplikace, kterou mohou mít nainstalovanou všichni členové domácnosti. Další variantu nabízí vestavění digitální asistenti Google a Alexa.

Pokud vás tento reproduktor zaujal, můžete si jej zakoupit v obchodě smarty.cz za 3 590 Kč vč. DPH. Zadáte-li kupón BOSE15, zaplatíte jen 3 051 Kč vč. DPH. Kupujte ZDE

SoundLink Revolve

Konkrétně model Revolve disponuje skvělým 360stpuňovým zvukem. Taktéž nabízí ochranu proti vodě s certifikací IPX4. Baterie na jedno nabití v tomto případě vydrží skvělých 12 hodin, což je na tak silný výkon skvělé číslo. Akumulátor pak dobijete jednoduše pomocí micro USB konektorem. Svou velikostí a váhou 660 gramů se stává skvělým společníkem ven, domů i do kanceláře.

Hlavní chloubou reproduktoru je samozřejmě atraktivní 360stupňový zvuk. Pokud jej tedy umístíte doprostřed místnosti, v každém koutu bytu bude slyšet stejně kvalitní zvuk. Akustická kvalita je naprosto úžasná, neboť zařízení dokáže nasimulovat zvuk domácího kina.

Uvnitř konstrukce jsou umístěny high-end technologie, včetně vysoce účinného převodníku, duálních pasivních radiátorů a všesměrových akustických deflektorů.

Pokud vás tento reproduktor zaujal, můžete si jej zakoupit v obchodě smarty.cz za 5 290 Kč vč. DPH. Zadáte-li kupón BOSE15, zaplatíte jen 4 496 Kč vč. DPH. Kupujte ZDE



