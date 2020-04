Youtube pro Android získá filtry pro hlavní stream

Aktualizováno 30. 4.

Youtube si pohrává s filtry obsahu již nějakou dobu. Kromě hlavního streamu se chystá i pro odběry. Nyní se tato novinka rozšiřuje i pro webové rozhraní a také iOS aplikaci. Bohužel ji služba omezuje jen na angličtinu a nově na francouzštinu, portugalštinu a španělštinu. Pakliže ji chcete využívat, musíte si Youtube přepnout do podporovaného jazyku.

Původní článek 22. 6. 2019

Youtube v poslední době hodně řeší obsah a jeho nabízení. Vše řídí algoritmy a mnohdy nesplňují přímo požadavky uživatelů. Ostatně se vám asi stalo, že Youtube nemohl doporučit obsah, který by se vám zamlouval. Nyní se to snaží řešit pomocí filtrů, aspoň v rámci beta testování.

Youtube a filtrování

Občas se asi stane, že v samotných odběrech nenajdete dostatečně zajímavý obsah a zamíříte do trendů. Ani zde ale nemusí být nic zajímavého, nebo spíše obsah jako takový neodpovídá vašim požadavkům. Zbývá tedy domácí obrazovka, kde se Youtube snaží doporučovat videa, která by se vám mohla líbit. Někdy je ale umění natrefit na něco zajímavého, zejména po situaci, kdy jste se snažili něco přímo vyhledat. Rázem máte tuto část aplikace zaplavenou videi, která odpovídají předchozímu vyhledávání.

Nyní se to snaží Youtube napravit filtry, které jsou tématické. Jak můžete vidět na snímcích obrazovek níže, v horní části se zobrazují témata, která by vás mohla zajímat. Po kliknutí na jedno z nich se upraví samotný výběr.Sice to neřeší hlavní problém doporučování, ale může se jednat aspoň o dočasnou náhradu.

Funkce bude dostupná pro běžné i platící uživatele, ale nevíme, kdy bude rozšířena globálně. Je docela možné, že ji již máte v aplikaci. Jak moc dobře dokáží obsahové filtry fungovat, si musíme počkat na ostré nasazení.

