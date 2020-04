Youtube přehrávač dostane zajímavé vylepšení

Zdroj: Dotekomanie.cz

Youtube je centrem pro mnohé tvůrce a nabízí se nám nejrůznější videa. Některá jsou ale velmi dlouhá, nejen desítky minut, ale dokonce dosahují na několik hodin. V takových případech se hodí, když tvůrce dovybaví video o kapitoly. Právě v této oblasti se dočkáme menšího ale užitečného vylepšení.

Youtube a kapitoly

Jak již bylo řečeno, pakliže autor napíše do popisku videa jednotlivé kapitoly dovybavené o časová razítka, slouží jako rychlé odkazy. Po kliknutí jste přesunuti do kýžené části videa. Nejedná se o novinku, je k dispozici již mnoho let, ale zatím ji Youtube opomíjel, respektive ji nijak nevylepšoval. Nyní se ale ukazuje, že se testuje grafické znázornění přímo v přehrávači pro web i v samotné aplikaci pro Android.

Jak je vidno na snímku obrazovky výše, časová linie obsahuje značky, přičemž miniatura videa obsahuje také část názvu kapitoly. S novinkou bude souviset o menší změna nabídky kapitol. Měli bychom se dočkat hned pod videem sekce, kde budou všechny rozepsány. Nebude tak nutné rozklikávat popisek videa a hledat odkazy do videa.

Kromě toho se chystá další novinka. Ta se týká zobrazení komentářů. Místo nutnosti skrolovat níže až za doporučená videa, nabídne se malý boxík s jedním komentářem hned pod popisem videa. Po kliknutí se zobrazí všechny komentáře.

Všechny tyto novinky se zatím testují na malém počtu uživatelů, ale je možné, že někteří z vás je mají k dispouzici.

