Zdroj: Android Community

Společnost Xiaomi je zdá se být poslední dobou celkem zaneprázdněna. Vlastně to není ani tak překvapivé, vždyť jde o Xiaomi. Mobilní trh zná velmi dobře, protože se na něm pohybuje téměř deset let. Huawei sice získalo prvenství v segmentu nejlepšího mobilního OEM výrobce v Číně, zato Xiaomi zůstalo i nadále populární značkou. Dneska jde vlastně o více než jen o výrobce telefonů. Xiaomi se od svých začátku rozrostlo do takové velikosti, že nyní figuruje v několika různých segmentech. Ve svém produktovém portfolio má ale také MIUI. Právě této části se budeme nyní věnovat.

Xiaomi uniklo uživatelské rozhraní

Poslední představená verze byla MIUI 11. Nástupcem této číslovky bude samozřejmě MIUI 12, které přinese hned několik zajímavých novinek. MIUI 12 ještě nebylo oficiálně oznámeno, ovšem několik informací se objevilo na serveru XDA-Developers.

Zdroj: Android Community

Má se za to, že uživatelské prostředí budoucí nadstavby od Xiaomi uniklo na fórech MIUI Community. Byly prozatím sdíleny screenshoty připravované beta verze. Pokud jsou snímky obrazovky skutečné, můžeme se těšit hned na několik změn. Například aplikace MiSettings získá několik nových stránek. Nachází se zde vylepšená možnost obnovovací frekvence. Nastavení času obrazovky dostane nový design. K dispozici bude také aktualizovaný styl grafu pro týdenní použití. Uživatelské rozhraní podle snímků vypadá čistěji, zejména pokud jde o dobu využití jednotlivých aplikací.

Zatím není nic definitivního a oficiálního. Společnost tak může stále provádět další změny. Datum vydání není stanoveno, takže společnost má dostatek času na vývoj.

Zdroj: androidcommunity.com



Domů » Články » Xiaomi pracuje na MIUI 12, některé části unikly

reklama reklama