WhatsApp získává vyšší limit pro skupinové videohovory [iOS]

Minulý týden Facebook představil zcela novou službu Messenger Rooms, tedy Messenger Místnosti. Tato novinka nabízí skupinové videohovory, přičemž maximální limit bude 50 účastníků, což je skutečně velké číslo. Kromě toho jsme vás informovali, že WhatsApp nabídne vyšší limit pro skupinové videohovory. Nyní se tak děje, ale zatím jen na jedné platformě.

Facebook spouští Messenger Rooms, videochat až pro 50 lidí

WhatsApp a skupinové videohovory

Služba WhatsApp zatím nabízela jen videohovory pro maximálně čtyři účastníky. Dnešním dnem mohou majitelé iOS zařízení propojit až osm lidí. Vůči novince Messenger Room se jedná o poměrně titěrné číslo, ale cílem není, aby si služby konkurovaly.

Facebook u novinky Messenger Rooms uvádí, že nebude nikterak sledovat obsah takových hovorů, případně zjišťovat, co se děje ve skupinách. V podstatě uvádí, že bude věřit uživatelů s nahlašováním nevhodného chování. Na druhou stranu se nikde neuvádí, že by docházelo k šifrování. To ale není případ WhatsAppu a vylepšení skupinových hovorů. Zde je end-to-end šifrování.

Již nyní je aktualizace k dispozici. Měli byste v AppStore tedy najít WhatsApp ve verzi 2.20.50. Otázkou je, kdy se novinka dostane i na Android, ale odhadujeme, že to nebude dlouho trvat.

