Spotify vám umožní skrýt skladby, které nemáte rádi

Hudební streamovací služba Spotify i nadále pracuje na zlepšování své mobilní aplikace pro operační systém Android a iOS. Tentokrát si pro své uživatele přináší další zajímavou funkcionalitu, kterou oceníte v ojedinělých případech.

Spotify přináší solidní funkci

Konkrétně se nyní bavíme o hudebním vkusu. Přiznejme si, že ne každá má stejně dobrý hudební vkus jako vy. Vaši přátelé a další lidi z okolí sem tam musí přidat do svých playlistů skladby, které mají rádi ostatní. Představte si, že jedete na dovolenou a chcete se svými blízkými poslouchat hudbu. Nemáte ale stejný vkus, čímž dochází k situaci, kdy většina může být určitou chvíli naštvaná. Díky této nové funkce budete moci do svého seznamu skladeb přidat i obsah, který se líbí ostatním. Jakmile budete poté, například řídit sami, můžete si tyto přidané skladby skrýt. Tím se vyhnete tomu, že by vám v průběhu přehrávání naskočila skladba, kterou nemáte rádi. Právě tato funkce je novinkou, kterou Spotify přináší pro předplatitele.

Z kontextové nabídky v systémech iOS a Android nově můžete skrýt skladby v playlistu, které nemáte rádi. Spotify jednoduše tyto skladby přeskočí. Jedná se o solidní aktualizaci, protože nebudete muset ručně tyto skladby odstraňovat a následně třeba přidávat. Aktualizace je nyní k dispozici. Můžete si ji samozřejmě stáhnout zdarma z App Storu a Obchodu Play. Nutno ale znovu poznamenat, že je k dispozici pouze pro platící předplatitele služby.

