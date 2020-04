Zdroj: iMore

Vzhledem k tomu, že mnozí z nás jsou nuceni pracovat z domova, čímž jsme více vzdáleni od našich blízkých, komunikační nástroje (FaceTime aj.) nám mohou výrazně pomoci. V podstatě se dá říci, že v současnosti jsou videokonferenční aplikace důležitější než kdy dříve. Jen díky podobným službám máme možnost zachovat si určitý kontakt se svými přáteli a rodinou. Pokud jste v těchto chvílích spoléhali výhradně na FaceTime od Applu, zřejmě vás nepotěšíme.

FaceTime má problém s připojováním na starší modely

Služba FaceTime tu s námi je již pěknou řadu let. Za tu dobu si prošla několika trpkými chvílemi, protože obsahovala různé chyby. Ty ale Apple do jisté míry opravil. Na co však jen tak nezapomeneme, tak je aktuální chyba. Podle všeho se totiž zdá, že aktualizace iOS 13.4 přerušila spojení se staršími modely iPhone a iPad. To v praxi znamená, že pokud budete ze svého iPhonu s operačním systémem iOS 13.4 volat pomocí FaceTime na iPhone s iOS 9, nedovoláte se.

Tento problém se týká konkrétně hned několika zařízení. Řeč je o iPadu 2, iPadu třetí generace, iPhonu 4S, iPadu mini první generace a iPodu páté generace. Podle uživatelů se po aktualizaci na iOS 13.4 nemohou připojit přes FaceTime právě k těmto zmíněným zařízení, protože běží na iOS 9. Apple by měl dle jeho slov na řešení problému již pracovat a nová aktualizace by se měla dostavit co nejdříve.

Zdroj: ubergizmo.com



Domů » Články » S FaceTime se kvůli chybě na iOS 9 nedovoláte

reklama reklama