iPhone 12 Pro: takhle může o třetinu menší výřez vypadat

Nedávno jsme vás informovali o tom, že letošní iPhone 12 Pro bude mít až o třetinu menší výřez v displeji. Tentokrát už i víme, jak bude telefon s výřezem zhruba vypadat. Může za to únik designu iPhone 12 Pro, který se objevil na Twitteru. Letošní iPhone 12 jsme ale rozebírali také v našem novém podcastu Pod Zlatou Lampou.

iPhone 12 Pro s menším výřezem v displeji

Jak se původně uvádělo, rozdíly ve velikosti zdaleka nejsou obrovské. I přesto ale půjde o změny vítané a patrné. Apple používá stejný výřez v displeji (velikost + technologie) už od roku 2017, kdy se poprvé TrueDepth kamera objevila na iPhonu X. Od té doby uživatelé neustále volají po menší velikosti, nebo dokonce po úplném odstranění výřezu.

Mně se osobně výřez v displeji líbí u iPhone 11 Pro velmi líbí. Je to pro mě další faktor, kterým se telefon odlišuje od své konkurence. Kromě toho mi přijde i povedený, elegantní. Na druhou stranu mi je jasné, že takhle iPhone nemůže vypadat 10 let. Je tedy na čase, aby s tím Apple něco udělal.

Aby se dosáhlo této menší velikosti, tedy na třetinový výřez, musí Apple posunout reproduktor více k okraji konstrukce. Tím by společnost získala více prostoru pro senzory Face ID. Do samotné reproduktorové mřížky bude implementován i mikrofon. Alespoň takové informace pocházejí od leakera Jona Prossera, který posledně odhalil iPhone SE 2020.

Apple prostě musí

Člověk by i řekl, že může dojít ještě k výraznějšímu zmenšení výřezu. To by ale Apple musel zmenšit velikosti komponentů Face ID, což nemá úplně tak v plánu. Tento rok ale firma musí nějakým způsobem přední výřez zmenšit. Plánuje se totiž implementace LiDAR skeneru na zadní stranu iPhone 12 Pro.

Přidání dalších zadních senzorů/fotoaparátů obvykle nezpůsobuje žádné závažné problémy. Nejnovější implementace společnosti Apple ji ale nutí k přesunutí ultraširokoúhlého fotoaparátu do pravého horního rohu. To by ale zase způsobilo překrývání se senzory Face ID. Je tedy jasné, že Apple letos výřez v displeji zmenší.

Uniklá podoba výřezu pro letošní iPhone 12 se velmi podobá designu, se kterým chtěl Apple přijít už u iPhone 11. Nakonec se ale rozhodl od tohoto designu upustit. Znamená to ale tedy, že společnost možná na zmenšeném výřezu pracovala už před více než rokem.

