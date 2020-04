Audiotéka – zábava v mobilu i pomoc malým vydavatelům [sponzorovaný článek]

Ještě před pár dny byl čas vzácnou veličinou. Nyní… ho někteří máme plné hrsti. Co ale s ním? Skladovat na horší časy… kéž by. Bohužel čas nejde odložit do zavařovacích lahví, šoupnout do komory a vytáhnout v době nouze. Co ale jde, efektivně jej využít. Audioknihy jsou jednou z možností, jak se zabavit a při tom zrealizovat dlouho odkládané činnosti.

Na stránkách Audiotéky najdete některé tituly se speciální 25% slevou. Jsou to tituly, které si můžete stáhnout do svých telefonů a které vám čas v karanténě zajisté zpříjemní. Stojí za nimi menší vydavatelé, pro které jsou audioknihy často drobkem toho, co dělají, ale za to velmi důležitým. Jejich nákupem můžete tyto vydavatele alespoň trošku podpořit. My jsme vybrali 3 tituly, které za to určitě stojí.

Audiotéka: Macbeth

Jo Nesbø. V současnosti je samotné jméno tohoto autora pojmem. Severské detektivky, při kterých vám bude běhat mráz po zádech a tuhnout krev v žilách. Macbeth je thriller, který vznikl na motivy Shakespearovy divadelní hry. Ukazuje nám boj o moc, nenasytnost a temnotu paranoidní lidské mysli. Účel světí prostředky nebo dá se omluvit zlo a vraždy jako služba veřejnosti? To je otázka…

Stín modrého býka

České historické fantasy dílo, i tak by se dal nazvat Stín modrého býka. Tento titul je označován jako jeden z nejlepších výtvorů tohoto žánru u nás. Ocitáme se ve čtvrtém století. Stupňující konflikt mezi římskou říší a vymírajícím národem keltů nás vtáhne do děje neuvěřitelnou rychlostí. Hrany jsou tenké… kam až sahá fikce a kdy se události mohly skutečně stát?

Tajný život stromů

Tajný život stromů nám ukazuje, že i les má duši. Můžeme v něm čerpat energii, ale také i objevovat skrytá tajemství. Věděli jste, že i stromy mají paměť a mohou dostat úpal? Že se jim tvoří vrásky a dokážou spolu navzájem komunikovat? Že i stromy cítí bolest? Na tyto a mnohé jiné skutečnosti poukazuje renomovaný lesník Peter. Kniha nám servíruje nezapomenutelné dobrodružství, které je dostupné pro každého z nás. Stačí se vydat na procházku a objevovat …



