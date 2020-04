Apple prodal v Číně „jen“ 2,5 mil. kusů iPhonů

Zdroj: MacRumors

Pandemie COVID-19, nebo-li koronavirus, pořádně zamíchá kartami. O tom se nyní přesvědčil Apple, který v průběhu minulého měsíce na čínském trhu prodal přibližně 2,5 mil. kusů iPhonů. Zda se bavit o úspěchu, nebo ne, to přenechám raději analytikům. Je třeba ale brát v úvahu fakt, že toto prodejní číslo se dostavilo ihned po historicky nejhorším měsíci v Číně.

Apple zaznamenal v Číně drsné chvíle

Společnost Apple prodala v průběhu ledna méně něž 500 000 iPhonů, což představuje téměř 60procentní pokles prodeje. Výrobci mobilních telefonů samozřejmě doufají – a nic jiného jim nezbývá -, že se poptávka na čínském trhu zotaví a vrátí k normálu. Mnoho z nich chce i zvýšit prodej v Číně, což je za současné situace sebevědomé. Pokud by se to ale firmám přeci jen povedlo, dokázaly by zmírnit poklesy, respektive dopad poklesů na dalších zahraničních trzích.

Mnoho tamních prodejců třetích stran se v Číně snaží nabízet slevy na iPhone 11 ve snaze posílit poptávku v době, kdy spotřebitelé nemají pevnou půdu pod nohami a do budoucna také příliš nevidí. Podobné slevy ale prodejci nabídli i na modely iPhone XS a iPhone XR, a to začátkem roku 2019. Krátce poté společnost Apple zveřejnila čtvrtletní hospodaření, které prozradilo nízkou míru přechodu na novější modely.

Zdroj: macrumors.com



