Ulefone spustil prodej modelu Armor 7E

Modelovou řadu Armor rozšiřuje společnost Ulefone o jeden nový přírůstek, který samozřejmě bude patřit do segmentu trhu s odolnými telefony. Zařízení nese název Armor 7E a vůbec největší změny se dočkal zadní fotoaparát. Další změny se dotkly také prvků v hardwarové části. Čínský výrobce do konce měsíce nasadil zvýhodněnou cenu, přičemž rozdíl oproti doporučené ceně dělá necelých 100 dolarů.

O třídu lepší

Telefon disponuje 6,3palcovým IPS LCD displejem s FullHD+ rozlišením a „Waterdrop“ výřez zabírá 16megapixelová kamerka na videohovory. Do vnitřní části si našel cestu osmijádrový procesor Helio P90 od MediaTeku, k němuž je napojena 4GB operační paměť RAM se 128GB interním úložištěm. Další data do něj můžete dostat přes slot pro paměťovou microSD kartu až do výše 2 TB.

Záda nesou celkem tři objektivy fotoaparátu, kde hlavní roli hraje 48MPx snímač a doplňují ho další dva 2MPx senzory. Článek baterie o velikosti 5 500 mAh podporuje bezdrátové Qi nabíjení (10 W). Softwarovou stránku zastoupí operační systém Android ve starší verzi 9.0 Pie. Seznam specifikací uzavírá technologie NFC pro bezkontaktní placení, funkce dual-SIM, odolnost IP68 či IP69K.

Do konce měsíce platí cena 220 dolarů (tj. cca 5 412 Kč), poté cenovka vzroste na 315 dolarů (tj. cca 7 749 Kč).

