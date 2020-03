Startup World Cup & Summit – Navážou Češi na loňský úspěch?

Už jen týden mají české a slovenské startupy na registraci do globální soutěže Startup World Cup. Regionální kolo pro oblast Visegrádské čtyřky i následné celoevropské finále proběhnou v rámci Startup World Cup & Summitu, který se uskuteční v Praze ve dnech 28.-29. dubna 2020. Podaří se některému z českých startupů navázat na loňský úspěch brněnské společnosti Motionlab? Ta se svou platformou na personalizovaná videa nejprve zvítězila mezi v regionálním kole a vzápětí ji v evropském finále jen těsně předčil švédský projekt Mimbly.

I letos se během prvního dne SWCSummitu mezi sebou utkají české, slovenské, polské a maďarské startupy. V odborné porotě, která mezi nimi bude vybírat dvojici postupující do celoevropského finále, již tradičně zasednou i organizátoři akce Vít Šubert, CEO fondu UP21, a Václav Pavlečka, spoluzakladatel fondu Air Ventures. Co by měl podle nich splňovat ideální adept na vítězství?

„Soutěžní startup by měl být především jednoduše škálovatelný a měl by pokud možno vést k disrupci nějaké části trhu, co se nezměnila třeba už deset let. Vzhledem k tomu, že jde o celosvětovou soutěž, neměla by mu chybět globální ambice,“ uvádí Vít Šubert.

Podle Václava Pavlečky je naprostou nezbytností schopnost dobře odprezentovat, co daný startup dělá. „Konkrétně prezentace toho, co daný startup dělá a proč je jeho produkt nebo služba pro zákazníka důležitá, bývá u českých startupů dost často problém, zvlášť pokud to má být v angličtině. Na druhou stranu za několik let, co SWCSummit organizujeme, už pozorujeme velmi výrazné zlepšení,“ doplňuje.

O investici 500 000 $ se utká 30 nejlepších

Evropskému finále soutěže předchází celkem 15 regionálních kol. Do regionálního kola pro oblast V4 se české a slovenské startupy mohou hlásit na stránkách www.swcsummit.com do 12. března 2020.

Z každé regionální soutěže postupují do kontinentálního finále dva účastníci. Automaticky jsou to všichni vítězové. K nim organizátoři SWCSummitu přidělují vždy ještě jednu divokou kartu, což je novinka letošního ročníku. O potenciální investici ve výši 500 000 dolarů od pořádajících společnosti Air Ventures a UP21 se tak celkem utká 30 nejlepších startupů.

Evropský vítěz může zmíněnou půlmilionovou investici teoreticky navýšit až na trojnásobek. Pokud by totiž zvítězil i v celosvětovém finále v Silicon Valley, kam postupují všichni regionální vítězové, může získat ještě další investici ve výši milion dolarů.

Už teď je jasné, že o evropský titul se utká například startup REINNO specializující se na poskytování půjček proti nemovitostem, cestovatelská aplikace Colibra nabízející kompenzace za zpožděné a zrušené lety, platforma FavourMake sloužící k vzájemné výpomoci starupistů a podnikatelů na volné noze, či startup MyVox vyvíjející bezdotykové ovládání interaktivních obrazovek. Za pozornost stojí i startup NOVIS, který nabízí první konzoli pro slepce.

Češi uspěli už několikrát

Brněnský Motionlab po úspěchu na Startup World Cup & Summitu uspěl se svým produktem na tvorbu personalizovaných videí ještě v několika dalších soutěžích. Podle spoluzakladatele Motionlabu Jana Sekerky právě SWCSummit sehrál v rozvoji společnosti důležitou roli: „Účast v této soutěži nám otevřela spoustu dveří. Díky celosvětovému finále jsme se zviditelnili i v zahraničí, ovšem regionální kolo nás zásadním způsobem posunulo. Díky setkání s řadou investorů jsme si ujasnili, jak svůj produkt komunikovat a na co se v dalších krocích zaměřit.“

Právě z těchto důvodů doporučuje účast v soutěži i dalším českým startupům: „Není co ztratit. S minimem rizika můžete získat absolutní maximum. Máte možnost čerpat inspiraci, setkat se napřímo s klíčovými investory a sbírat další kontakty. Organizačně navíc SWCSummit patří ke světové špičce. V některých ohledech dokonce předčí i celosvětové finále,“ doplňuje Sekerka.

Motionlab však nebyl jediný tuzemský startup, který v globální soutěži zanechal nesmazatelnou stopu. Už před třemi lety se v globálním finále na celkovém čtvrtém místě umístil český projekt Shipvio, který předtím zvítězil v Praze. Porotu ohromil svým projektem využívajícím principy sdílené ekonomiky v logistice. Díky dokonale automatizovaným procesům pomáhá firma zaplňovat kamiony jezdící Evropou tak, aby se snižovala jejich spotřeba paliva i produkce CO2 a zvyšovala se efektivita dopravy.

„Aktuálně tento projekt skokově roste a je před tzv. áčkovou investicí, což je pro SWCSummit nejlepší možná reference,“ uzavírá Václav Pavlečka.

Na své si přijdou i nesoutěžící startupy

Motivací k návštěvě SWCSummitu zdaleka nemusí být jen soutěž startupů. Na programu toho bude mnohem víc – jak pro startupy, tak i pro širokou veřejnost. Chystá se celá řada workshopů, panelových diskusí i one-on-one setkání, která jednotlivé startupy napřímo propojí s potenciálními investory či mentory.

Hlavními hvězdami letošního ročníku budou například Tosca Musk – úspěšná sestra bratra Elona, která je zakladatelkou streamovací platformy Passionflix, a Marvin Liao – spolumajitel společnosti 500 Startups, jednoho z nejúspěšnějších startupových akcelerátolů. Účast potvrdila také Irina Nicoleta Scarlat, ředitelka odpovědná za expanzi společnosti Revolut v regionu CEE, nebo Tom Cwik a Frank Salzgeber – šéfové kosmických inkubátorů NASA i ESA, kteří budou diskutovat o budoucnosti kosmického výzkumu. Chybět nebude ani technologický velvyslanec Dánska Mikael Ekman nebo český vizionář, matematik, miliardář a investor Karel Janeček.



