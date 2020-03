Zdroj: PhoneArena

Motorola One Mid bude slušně vybavený telefon střední třídy

Nedávno jsme vás informovali o tom, že se na trh brzy dostane nová Motorola One Mid. Tento kousek, společně s dalšími dvěma telefony, bude spadat do střední třídy. Díky novým zprávám víme, co od tohoto telefonu čekat.

Motorola One Mid nabídne slušné parametry

Motorola One Mid byla odhalena prostřednictvím aplikace Geekbench. Společnost podle všeho mobilní telefon už testuje a připravuje se na oficiální představení. Výpis z aplikace hovoří za vše. Přítomný zde bude nejnovější operační systém Android 10. Nemělo by se jednat o úplné ořezávátko.

Srdcem telefonu bude procesor Snapdragon 730, který získal následující skóre – 2 534 bodů při použití jednoho jádra, 6 961 bodů při použití všech jader. Procesor od Qualcommu nabídne osm jader s taktem 1,8 GHz. O dočasně spuštěné aplikace a dokumenty by se pak měla starat operační paměť s kapacitou 6 GB.

Přední stranu obohatí 6,53palcový displej s rozlišením 2340 x 1080 pixelů. Prozatím ale není známo, jakou podobu bude zařízení mít. V podstatě je zde hned několik možností – vysouvací fotoaparát, výřez v displeji či tzv. průstřel v displeji. Uvidíme, na který design společnost přistoupí. Baterie by pak podle všeho měla nabídnout 4 000 mAh. Čistě ze spekulací soudíme, že Motorola nabídne velice zajímavou alternativu ke Galaxy A80.

