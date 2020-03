AnTuTu Benchmark již nenajdete v Obchodě Play

Zdroj: AnTuTu, Dotekomanie.cz

Pro měření výkonu zařízení se používají aplikace typu benchmark. Zpravidla ukazují nějaké výsledné bodové hodnocení, pomocí kterého můžete porovnávat jednotlivé produkty. U mobilních telefonů patří mezi nejpopulárnější AnTuTu Benchmark, který se objevuje i na tiskových konferencích, tiskových zprávách a marketingových materiálech výrobců smartphonů. Ti se chlubí, jak je jejich novinka výkonná. Možná je těmto dnům konec, nebo aspoň na nějaký čas.

AnTuTu jako součást Cheetah Mobile?

Web AndroidPolice zaznamenal, že samotná aplikace AnTuTu Benchmark již není dostupná v Obchodě Play. V podstatě se v tomto centru aplikací nenachází ani jedna z původních aplikací pod účtem AnTuTu. Došlo na odebrání také aplikací

AITUTU Benchmark, AnTuTu Officer a Antutu 3DBench. Společnost zatím neposkytla oficiální vyjádření, ale na svých oficiálních stránkách již provedla úpravu. Místo na odkazování na Obchod Play se nabízí přímo instalační APK balíček.

Dle původních informací v Obchodě Play se ukazuje, že AnTuTu aplikace jsou ve skutečnosti zřejmě vlastněny společností Cheetah Mobile. Tedy firmou, která již mnohokrát porušila obchodní podmínky Googlu. Mimo to měla problémy s bezpečnostní a také se objevovaly nekalé praktiky u aplikací. Web AndroidPolice poukazuje také na to, že předsedou Beijing Antutu Technology Co. je Fu Sheng. Ten samý člověk je zároveň CEO firmy Cheetah Mobile.

Zřejmě tato vazba je příčinou odstranění aplikací AnTuTu z Obchodu Play, ale jedná se o spekulaci. Druhou možností může být porušení podmínek Obchodu Play aplikacemi AnTuTu. Budeme si muset počkat na vyjádření společností, co bylo vlastně příčinou odstranění. Zatím není jasné, jestli se dočkáme návratu populárního benchmarku. Za zmínku stojí, že AnTuTu Benchmark je stále dostupná pro zařízení se systémem iOS.

