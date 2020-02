Čínský výrobce mobilních telefonů a k nim přidruženého systému Oxygen OS tu s námi je již od roku 2013. OnePlus se v té době prezentoval modelem One, který nabídl za opravdu malý peníz hodně muziky. V nastoleném trendu firma pokračuje až dodnes.

OnePlus má patent na ochranu fotoaparátu

Aby ale společnost nezaspala dobu, jako se to například povedlo Nokii či HTC, musí začít experimentovat. Proto se na začátku letošního roku pochlubila s konceptem, kde byl v hlavní roli zadní skleněný kryt. Nejednalo se ale o ledajaký kryt, neboť byl přizpůsoben zadnímu fotoaparátu. Konkrétně se mělo jednat o elektrochromní skleněný kryt.

Firma by podle zveřejněného patentu použila zcela neprůhledný materiál, tedy jak se to vezme. Pokud by uživatel spustil aplikaci Fotoaparát, materiál by najednou průhledný byl. OnePlus je tak přesvědčen, že právě skryté fotoaparáty jsou budoucností chytrých telefonů, přičemž se oficiálně zavázal, že na tomto patentu bude i nadále pracovat.

Zveřejněný patent byl podán v roce 2019 a teprve nedávno byl schválen a následně udělen. Dokumentace poukazuje na různé varianty zařízení, které disponují neviditelným selfie fotoaparátem – dokonce jeden, který je skryt pod displejem bez potřeby výřezu či „průstřelu“.

Je vhodné poznamenat, že hlavní modul nepoužívá elektrochromní sklo, a to kvůli vysoké ceně. Místo toho OnePlus použije mechanický plastový kryt. Právě tato technologie má oproti sklu velké výhody – nízká cena, ochranná kvalita. Není zatím jasné, kdy by se takový telefon mohl na trh dostat. Skvělou zprávou však je, že na podobném konceptu společnost skutečně pracuje.

Zdroj: phonearena.com



Domů » Články » Android » OnePlus pracuje nakrytu pro fotoaparát

reklama reklama