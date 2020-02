iPhone SE 2, iOS 13.4 a hardwarové novinky už v březnu

Několik měsíců vkuse vás informujeme o tom, že Apple chystá nový a levnější iPhone SE 2. Také jsme naznačovali, že by společnost mohla uspořádat speciální jarní konferenci, na které by nové zařízení představila.

Podle zahraničních médií je akce plánovaná na konec března. Právě na této jarní události by Apple měl představit nejen nový iPhone SE 2 (iPhone 9?), ale také připravované iOS 13.4. Ve stejném období loňského roku například firma představila Apple News+, Apple Card či Apple Arcade. V roce 2018 pak uvedla na trh nové iPady.

Nových iPadů Pro bychom se ale mohli dočkat i letos v březnu. Apple by dle analytiků mohl dokonce představit AirTags, tedy speciálně navržené zařízení pro sledování klíčů a podobně. Apple by ale mohl také uvést novou bezdrátovou nabíječku, Bluetooth sluchátka, a dokonce i nové MacBooky. Pojďme si společně zrekapitulovat, co víme o novém iOS 13.4 a iPhone SE 2.

iOS 13.4 nabídne hned několik funkcí

Jednou z největších novinek v rámci operačním systému iOS 13.4 bude zcela přepracovaný Toolbar v aplikaci Mail. Nově se tak dočká i možnosti označení a rychlého přístupu do jednotlivých složek. Aktuálně Toolbar nabízí jen ikony pro odpovědi a smazání. V rámci tohoto systému bychom se měli také dočkat dlouho slíbeného sdílení složek pomocí služby iCloud. V praxi by tak složky mohly fungovat na podobném principu, jako například v případě Dropboxu či Google Disk.

Novinky se ale dočkají také samotní vývojáři. Ti totiž budou moci nastavit odemknout své placené aplikace na všech platformách. Abych vše uvedl na pravou míru, pokud vývojář bude mít placenou aplikaci na iOS a macOS, bude moci nastavit, že při nákupu jedné z nich bude aplikace odemknuta na všech platformách. V praxi tak uživatel nebude muset jednu aplikaci kupovat vícekrát.

Zapomenout zmínit nesmím ani nové Memoji, které se ve verzi 13.4 objeví. Konkrétně by mělo být k dispozici hned devět Memoji. Objeví se zde obličej se srdíčky, oslavující obličej, prosící obličej a tak dále. Že Apple pracuje na novém zařízení nasvědčuje i CarKey API. Díky němu totiž v novém iOS 13.4 bude možné nahrát bezkontaktní klíče od automobilu. Pomocí iPhonu pak bude možné automobil nastartovat.

iPhone SE 2 s novým designem a lepší cenou

Už několik měsíců v kuse se spekuluje o možném levnějším iPhone SE 2. Původní model se na trh dostavil v březnu 2016 a od té doby nebyl aktualizován. Vzhledem byl naprosto totožný s iPhone 5S, tedy až na lesklou linii na přední hraně telefonu, o čemž svědčila i kompatibilita příslušenství. Nabídl také 4palcový LCD displej, kterým dostal do kolen nejednoho fanouška společnosti Apple.

Právě iPhone SE byla trefa do černého. Firma zkombinovala to nejlepší, tedy nejvýkonnější procesor, úžasný design a kompaktní rozměry. To byly důvody, proč si zákazníci model zamilovali a proč po něm stále volají. Apple ale roky na ohlasy neslyší a představuje jedno „pádlo“ za druhým.

Poslední dobou se ale přeci jen proslýchá, že by se levnější model mohl vrátit v podobě iPhone SE 2. Tentokrát bude ale celý telefon vycházet z konceptu iPhone 8. Díky uniklým informacím také víme, co od tohoto fešáka zhruba očekávat.

Jak bylo již nakousnuto, SE 2 nabídne podobný design jako iPhone 8. Bude tak lákat na silnější horní a dolní rámečky a na hardwarové domovské tlačítko s Touch ID. Srdcem celého zařízení by měl být procesor A13 Bionic, jenž je aktuálně v 11 a 11 Pro. O dočasně spuštěné aplikace a dokumenty by se pak měla starat operační paměť s kapacitou 3 GB. V prodeji pak mohou být dvě varianty lišící se ve velikostech úložiště – 64 a 128 GB. Co se barev týká, k dispozici by měly být barvy Space Grey, Silver a Red. Prodejní cena bude činit 399 dolarů, tedy 9 077 Kč bez DPH.

Výroba nového levného modelu by pak měla započít v průběhu února. Ovšem není jasné, kdy přesně, neboť kvůli koronaviru byly veškeré továrny dodavatelů uzavřeny. Doufejme, že koronavirus nebude mít vliv na výrobní plány a iPhone SE 2 bude včas dokončen.

Zdroj: 9to5mac.com



