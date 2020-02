Možná si ještě pamatujete dobu, kdy jste si ukládali kontakty na SIM kartu, abyste o ně nepřišli, když jste si koupili nový mobilní telefon. Od té doby se hodně změnilo a dnes většina uživatelů si ukládá kontakty do služby od výrobce, Googlu nebo jiného poskytovatele. Jsou tak dostupná, synchronizované a v podstatě o ně nepřijdete, pokud nezapomenete heslo k účtu. Google Kontakty patří mezi ty používanější služby. Možná jste ani nevěděli, že v ní najdete i kontakty, které jste si neuložili.

Google Kontakty a ostatní

Služba jako taková si ukládá kontaktní informace na každou osobu a subjekt, s kterým jste byli ve spojení, dokonce i v rámci bývalé veřejné sociální sítě Google+. Nejsou k dispozici mezi ostatními kontakty, které jste si vědomě uložili. V rámci webového rozhraní se nachází v sekci Další kontakty, případně na adrese contacts.google.com/other.

Ve webové vyhledávání stačilo zadat jméno nebo název a služba zobrazila i nasbírané kontakty. Nyní se tato novinka dostává do mobilní aplikace Google Kontakty. Díky tomu lze dohledat i takové subjekty, které jste si nikdy neuložili. Po kliknutí na konkrétní záznam se zobrazí, co všechno Google dokázal získat. Ve většině případů se zobrazí jen e-mail, ale některé jsou kompletně vyplněné. Většinou se to týká osob, které měli na Google+ kompletně a veřejně vyplněný profil.

Novinka byla oznámena s aktualizací aplikace na verzi 3.17.1, ale web AndroidPolice potvrzuje, že funkce jako taková je dostupná již od verze 3.15.2. Nyní tedy lze dohledat jakoukoliv osobu nebo subjekt, s kterým jste byli v kontaktu, ale neuložili jste si nic do svého běžného seznamu kontaktů.

Kontakty Google Inc. Zdarma ANDROID

Zdroj: androidpolice.com



Domů » Články » Google Kontakty umí najít „neuložené“ kontakty

reklama reklama