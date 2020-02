Apple v novém desetiletí: autonomní vozidla, chytré brýle a další

Společnost Apple dominovala v posledním desetiletí hlavně na poli mobilních telefonů. Vzhledem k tomu, že prodeje telefonů stagnují, potažmo klesají, musí se firma soustředit i na jiná odvětví. Nejméně jeden z níže uvedených projektů má za cíl zcela nahradit iPhone. Jestli se tak stane, je nyní ve hvězdách.

Od automobilů s vlastním pohonem, přes chytré brýle až po převzetí služby Netflix. To by údajně měly být plány Applu na následující desetiletí. Co nás tedy výhledově může čekat?

Apple a chytré brýle

Apple se chystá nahradit svůj mobilní telefon v horizontu deseti let. Alespoň s touto informací přišel server The Information. Ale co by jej mohlo nahradit? Některá verze chytrých brýlí, z nichž první by mohla dorazit již v roce 2022. O rok později by pak mohla dorazit elegantnější varianta.

Podle vysoce postavených manažerů mohou právě chytré brýle nahradit současný iPhone. Ani jeden z těchto produktů prozatím nebyl firmou oficiálně ohlášen. Nicméně, obě varianty byly údajně podrobně popsány v plné místnosti zaměstnanců na tajném říjnovém setkání v Cupertinu.

První zařízení, jež má dorazit v roce 2022, se bude podobat zařízení Oculus Quest s virtuální realitou, displejem s vysokým rozlišením, kamerami namontovanými na vnější straně a podobně. Naopak druhá verze 2023 se bude více podobat slunečním brýlím. Ovšem nabídne silné rámečky pro implementaci baterie a procesorů. Tyto brýle pak budou určena pro celodenní použití.

Služby všude, kam se podíváš

Nejprve firma představila Apple Music, následně Apple News+, Apple Arcade a naposledy Apple TV+. V posledních několika letech se Apple rychle vyvinul ve významného hráče na trhu služeb, kterému dominují Netflix a Spotify. Ale dalším velkým krokem firmy v tomto segmentu může být pokles nabídky. Vedení firmy totiž zvažuje jednotný balíček předplatného, který by zahrnoval Apple Music, Apple TV+ a Apple News+.

A tento balíček by prý mohl dorazit už letos. Jednotný balíček služeb má být uveden v roce 2020, přičemž nebude zahrnovat Arcade. Nutno podotknout, že americký technologický gigant od roku 2015 učinil velký krok dopředu v rámci předplatného. Zejména v loňském roce pak společnost spustila tři služby využívající předplatné – Apple News+, Apple TV+ a Arcade. Firma by pak mohla v příštích letech ještě více zatlačit na svou konkurenci, především na Disney, HBO, Netflix a Spotify.

Auta s vlastním pohonem

Dokonce i tajné krycí jméno pro vývoj vlastního motorového vozidla je velkolepé – Project Titan. Společnost velmi interně má pracovat na vývoji vlastního automobilu již pět let. Projektu se dokonce účastní více než tisíc zaměstnanců.

Cupertinský gigant oficiálně Project Titan prozatím neoznámil, doposud jen naznačoval, že automobilový průmysl je velmi zajímavý, hlavně po nástupu Tesla Motors. Konkrétně Tim Cook v jednom rozhovoru uvedl:

„Stále věříme, že u autonomních systémů existuje obrovská příležitost, kde máme jedinečné schopnosti přispívat, a že se jedná o nejambicióznější projekt strojového učení v historii.“

Otázkou je, zda se jedná o celý automobil, anebo pouze o vyvíjený software. Pravděpodobně se ale pracuje na obojím.

