Unikly specifikace Moto G8 a Moto G8 Power

V průběhu minulého roku došlo na představení nových produktů značky Motorola. Konkrétně se jednalo o mobilní telefony Moto G8 Play a Moto G8 Plus. Již brzy by ale měly dorazit další novinky. Co nás čeká, se dozvíte o pár řádků níže.

Moto G8 a Moto G8 Power již brzy v prodeji

Společnost Motorola údajně již brzy začne prodávat dva nové modely Moto G8 Power a Moto G8. Zahraničnímu serveru XDA-Developers se dokonce povedlo získat podrobnější informace o telefonech. Konkrétně by oba kousky měl pohánět procesor Snapdragon 665 od firmy Qualcomm.

Menší model Moto G8 pak bude vybaven 6,39palcovým displejem s rozlišením HD+. Zobrazovací panel pak nabídne tzv. průstřel, ve kterém bude zabudován přední fotoaparát pro vytváření selfie. Zobrazovací technologie by pak měla být typu LCD, což naznačuje, že čtečka otisků prstů rozhodně nebude umístěna v displeji. S největší pravděpodobností se objeví na zadní straně telefonu.

Na zadní straně ale ještě zůstaneme. Právě zde by se měla objevit hned trojice fotoaparátů – 16megapixelový hlavní senzor s clonou f / 1,7; druhý 2megapixelový senzor s clonou f / 2,2 pro vytváření makro snímků; poslední 8megapixelový ultra-široký fotoaparát s clonou f / 2.0.

Moto G8 by měl nabídnout také dostatečnou kapacitu baterie, konkrétně 4 000 mAh se základním nabíjením 10 W. Naopak Moto G8 Power dorazí s 5 000mAh akumulátorem s rychlým 18W nabíjením.

Moto G8 Power nabídne také nabídne LCD displej o velikosti 6,36 palců. Zde bude přítomné Full HD+ rozlišení a 25megapixelový přední fotoaparát. K tomu se na zadní straně bude nacházet čtveřice fotoaparátů – 16megapixelový hlavní senzor s clonou f / 1,7; druhý 2megapixelový senzor s clonou f / 2,2 pro vytváření makro snímků; třetí 8megapixelový ultra-široký fotoaparát s clonou f / 2.0; poslední 8megapixelový teleobjektiv.

