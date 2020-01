Bezdrátová nabíječka Epico Charging Base 2in1: za málo peněz hodně muziky [recenze]

Na podzim roku 2017 jsme se dočkali prvních telefonů iPhone s podporou bezdrátového nabíjení a spolu s touto událostí byla představena také bezdrátová nabíječka AirPower. Zatímco kryt pro AirPods s bezdrátovým nabíjením byl konečně před necelým rokem uveden na trh, AirPower po dlouhém mlčení potkal opačný osud a Apple tuto podložku odpískal. Hlavní příčinou bylo nedosažení vysokých standardů společnosti a tím pádem nutnosti projekt ukončit. Apple zkrátka narazil na hranice fyziky, kdy plánoval do nabíječky umístit mnoho nabíjecích cívek umístěných blízko sebe.

Díky odpískání výroby a prodeje AirPower jsou majitelé zařízení s logy nakousnutého jablka nuceni podívat se po alternativách. Na trhu se nachází skutečně nespočet bezdrátových nabíječek. Některé dokáží nabít jedno zařízení, některé pak hned tři najednou. Pokud mezi takové uživatele patříte, mám pro vás skvělou zprávu. Společnost Epico nabízí zajímavé řešení v podobě bezdrátové podložky 2v1 za úžasný poměr cena / výkon. A právě tato nabíječka nám dorazila do redakce. Pojďme se tedy společně podívat na to, co vše dokáže bezdrátová podložka nabídnout.

Epico Charging Base 2in1: bezdrátová nabíječka, která umí zázraky

Pokud vám název Epico nic neříká, zkuste se pořádně zamyslet, protože o tuto značku můžete denně zakopávat. Jedná se totiž o výrobce nejen bezdrátových nabíječek, ale také dalšího příslušenství, včetně obalů pro mobilní telefony, kabelů, power banek, různých hubů a podobně. Osobně jsem se ale zaměřil na bezdrátové nabíječku Charging Base 2in1.

Ihned začátkem mohu s klidnou hlavou prohlásit, že jde o vskutku skvělé řešení pro současné nabíjení iPhonu a chytrých hodinek Apple Watch. Osobně tento typ nabíjení preferuji, protože se u mé postele nachází méně kabelů. Nicméně pojďme na fakta.

Jedná se o bezdrátovou nabíječku Qi, jež je schopna nabíjet všechna zařízení, která jsou vybavena technologií Qi. Nemusíte tedy nabíjet jen iPhone, ale například i Galaxy S10 a jiné. Charging Base 2in1 disponuje rychlým nabíjením, a dokonce také oficiální certifikací společnosti Apple. Tato certifikace v praxi má zajistit plnou kompatibilitu s Apple Watch hodinkami.

Na první pohled mě zaujala velikost nabíjecí podložky. Ta nabízí dostatečně velký prostor pro umístění telefonu a připojení Apple Watch. S největší pravděpodobností je nabíječka vybavena jednou cívkou, neboť pro zahájení nabíjení telefonu musíte být přesní. To v praxi znamená, že mobilní telefon musíte umístit přesně na značku „+“. Pokud jen lehce telefon umístíte mimo označené místo, k nabíjení nedojde. Celkový výkon bezdrátového nabíjení pak činí 10W. Nutno však podotknout, že v průběhu testování nabíječky jsem používal iPhone XS, který podporuje jen 7,5W bezdrátové nabíjení. Ovšem i přes toto „škrcení“ ze strany Applu je nabíjení opravdu rychlé, pochopitelně rychlejší než v případě klasického Lightning konektoru.

K samotnému nabíjení se ale ještě vrátíme. Musím vyzdvihnout materiál, ze kterého je nabíječka vyrobena. V tomto případě Epico použilo materiál ABS a ohnivzdorné PC. Na pohled a dotyk působí materiál honosným dojmem, takže bude perfektně zapadat do vaší místnosti. Co se konstrukce samotné týká, bavíme se zde o rozměrech 12,5 x 92 x 180 mm.

Nabíjení jedna radost

Při prvním nabíjení se telefon choval poměrně zvláštně, velmi se přehříval. Zhruba po třech dnech na bezdrátové nabíječce bylo vše v normálu. Chyba by neměla být na straně nabíječky, nýbrž telefonu. Zřejmě si zařízení muselo pouze navyknout na nový typ nabíjení. Musím ale vyzdvihnout pohodlnost nabíječky.

Je naprosto skvělé míst jednu nabíjecí stanici, která zvládne rychle nabít nejen chytré hodinky, ale také iPhone najednou. Vlastně jde až o návykovou činnost. Po dobu měsíčního testování jsem neevidoval žádný problém ze strany bezdrátové nabíječky, tzn. že se nepřehřívala a podobně.

Již v minulosti jsem pár bezdrátových nabíječek používal. Jejich problém byl buď design, anebo otravný zvuk, které nabíječky vydávaly. Zde musím Epico pochválit, protože zapracovalo i na tichém chodu. Co však nelze pochválit je poměrně nevkusná a v noci otravná LED dioda, která informuje o tom, zda se zařízení nabíjejí.

Naprosto rozumím tomu, že tímto způsobem se výrobce snaží uživateli dát najevo, že nemusí mít obavy o to, zda se všechna zařízení nabíjejí. Problém ale nastává ve chvíli, kdy nabíjecí stanici máte umístěnou vedle postele, například jako já. Jakmile totiž zhasnete všechna světla, ve tmě je LED dioda opravdu viditelná. Na diodu jsem si dokázal zvyknout až po několika nocích. Ale to je tak zhruba jediná negativní vlastnost produktu. Celkově se obě zařízení nabíjela rychleji než přes klasický adaptér. V praxi se mi tak iPhone XS z 0 % na 100 % dobil za hodinu a pět minut, zatímco hodinky za hodinu a 30 minut.

Co mne velice zaujalo, je nabíječka pro Apple Watch. Ta je totiž nejen certifikována společností Apple, ale také s ní lze manipulovat, respektive měnit její polohu. V praxi si tak můžete hodinky umístit do libovolné polohy. Ovšem největší benefit je ve chvíli, kdy hodláte s bezdrátovou nabíječkou cestovat. Díky možnosti manipulace s prostorem pro chytré hodinky je nabíječka velice skladná, takže se vám vejde například do brašny od notebooku.

Na zadní straně nabíječky se nachází jediný USB-C port. Ten samozřejmě slouží pro připojení nabíječky do zásuvky, respektive adaptéru. Kabel a adaptér je součástí balení, což u jiných nabíječek nebývá zvykem.

Závěr

Pokud patříte mezi jablečné uživatele, mohu Epico Charging Base 2in1 doporučit. Stane se skvělým společníkem ve chvíli, kdy vlastníte Apple Watch a iPhone, případně AirPods s podporou bezdrátového nabíjení. Nabíječka je ale vhodná i pro majitele jiných telefonů. V tomto případě ale nebudete moci těžit z nabíječky pro Apple Watch – v případě, že vaše přítelkyně vlastní hodinky od Applu, máte vyhráno.

Jestliže vás nabíječka Epico Charging Base 2in1 zaujala, můžete si ji na českých e-shopech pořídit od 1 899 Kč. Jde sice o něco vyšší cenu, na druhou stranu získáte očekávanou kvalitu.

Klady:

Rychlost nabíjení

Rychlost nabíjení Prostor pro Apple Watch

Prostor pro Apple Watch Minimalistický vzhled

Minimalistický vzhled Snadné pro cestování

Snadné pro cestování Qi standard s podporou 5W, 7,5W, 10W

Zápory:

LED dioda informující o probíhajícím nabíjení

Cena

Za zapůjčení produktu děkujeme společnosti Epico. Katalog jejích produktů si můžete prohlédnout ZDE. Produkt si pak můžete zakoupit v obchodech Alza, Mall, CZC a další.



