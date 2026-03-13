Disney+ naskakuje na trend a spouští vertikální video

13. 3. 2026
Zdroj: Disney

Válka o pozornost uživatelů nadále probíhá a nejvíce se daří platformám, které se soustředí na vertikální formát videa. Toho si už všimla i populární platforma Disney+, která uživatelům nově nabízí videosekci s obsahem na výšku.

Disney+ představuje Verts

O svých plánech na integraci vertikálního obsahu do své aplikace Disney+ informovala společnost již na začátku ledna. Nyní však nová funkce s názvem „Verts“ míří k prvním uživatelům. Prozatím se však dočkají pouze ve Spojených státech. Těm se nyní po klepnutí na novou ikonu na navigační liště aplikace zobrazí kompletně nová sekce.

Vertikální video si společnost Disney ověřila už ve své aplikaci ESPN, která slouží ke streamování sportovních vysílání. Nyní se tedy zdá, že výsledky přesvědčily natolik, že integrace zamířila i do Disney+. Pro získání pozornosti generace Z je vertikální video asi nejlepším způsobem. Od krátkých klipů z filmů a seriálů si pak společnost slibuje zejména vyšší zapojení diváků a více času stráveného v aplikaci.

Současná podoba Verts je ale pouhým začátkem daleko většího plánu. Kromě rozšíření nové funkce do ostatních států chystá Disney i zapojení obsahu od externích tvůrců, nebo videí generovaných umělou inteligencí Sora ve spolupráci se společností OpenAI. Největší otázkou v tuto chvíli zůstává asi globální rozšíření Verts. To ale zatím žádný oficiální termín nemá.

Zdroje: thewaltdisneycompany.com, 9to5mac.com

Zkusili jsme budoucnost: Tri-fold, AI Gimbal a fyzická klávesnice? BIZÁRY i pecky z Barcelony

💡ANKETA: Kolik aplikací máte přibližně nainstalovaných ve svém mobilu?

Jakub Jan Ondráček

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

