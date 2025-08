Vyzkoušejte chytré triky pro rychlejší úklid

Kdo by chtěl v létě zabíjet čas dlouhým úklidem! Přesto můžete mít domov jako ze škatulky. Vyzkoušejte několik efektivních vychytávek, díky nimž si údržbu vaší domácnosti zjednodušíte a místo uklízecího maratonu se z úklidu stane svižný sprint…

Drobné úkony na pár minut

Jestliže chcete strávit sobotu raději výletem do přírody než celodenním úklidem, věnujte se v týdnu pravidelné údržbě. Zavedení malých úklidových návyků do vaší denní rutiny může úklid značně urychlit. Například:

Ráno: Ustelte postel, utřete si kuchyňskou linku po snídani.

Ustelte postel, utřete si kuchyňskou linku po snídani. Večer: Umyjte nádobí hned po jídle nebo ho dejte do myčky, ukliďte si koupelnu po sprše.

Umyjte nádobí hned po jídle nebo ho dejte do myčky, ukliďte si koupelnu po sprše. V průběhu dne: Vždy, když vstanete, vezměte s sebou něco, co patří do jiné místnosti a rovnou to uložte.

Tyto drobné úkoly zaberou pár minut, ale zabrání hromadění nepořádku a velkým úklidovým maratonům.

Vše má své místo

Práci vám velmi usnadní, když budete důsledně vracet věci na své místo – předejdete tím chaosu. Skvělým pomocníkem jsou různé košíky, zásuvky, boxy nebo organizéry. Pokud je to potřeba, označte je, abyste přesně věděli, kde co máte. Inspirujte se například u japonské expertky na úklid Marie Kondo, která změnila způsob organizace šatníku u statisíců lidí po celém světě. Rozšířila myšlenku, že lepší systém, než ukládat oblečení na sebe do komínků, je srolování do ruliček a horizontální ukládání – při vytahování nezmuchláte ostatní oblečení a máte větší přehled o tom, kde je jaký kousek oděvu.

Pravidlo 20 minut

Namísto celodenního úklidu si nastavte každý den timer na 20 minut a během nich se soustřeďte jen na rychlý úklid jedné místnosti. Možná vás překvapí, co všechno za tak krátkou dobu zvládnete! Jeden den vyčistit WC, další utřít prach nebo vytřít podlahu, vyčistit sporák, složit vyprané prádlo… Díky zavedení této každodenní rutiny se vám úkoly nenastřádají.

Chytré přístroje vám výrazně usnadní práci

Některé dílčí úkony úklidu vám velmi usnadní nové technologie. Například pokud jde o čištění tvrdé podlahy, podle studie společnosti Dyson před samotným mokrým čištěním nejdříve 45 % lidí podlahu vysává, zametá nebo kartáčuje. V Česku je to dokonce 71 %. Celý tento proces může dobu úklidu prodloužit až na 109 minut – téměř dvě hodiny! Pro početné domácnosti, kde je neustálý ruch a podlahy se snadno zašpiní, je proto zásadní hledat efektivnější řešení, která spojují suché i mokré čištění do jednoho kroku. Společnost proto vyvinula průlomového pomocníka v péči o podlahu. Dyson WashG1™ jako první podlahová myčka svého druhu dokáže účinně odstraňovat prach a nečistoty stejně jako vysavač. Tento mokrý čistič podlah navíc zkracuje dobu schnutí až o 80 % ve srovnání s mopem a odstraňuje skvrny o 30 % rychleji, jelikož v sobě ukrývá dva protiběžné, vysoce absorpční mikrovláknové válečky, které čistí podlahu ze všech stran, čímž zajišťují důkladnější a rychlejší hloubkové čištění.

Multifunkční čističe šetří místo i čas

Místo hledání správného přípravku na každou plochu si můžete pořídit univerzální čistič. Studie Dyson zjistila, že na čištění podlahy používá vodu s víceúčelovým čistícím roztokem 23 % českých respondentů. Méně lahví zabere také méně místa.

Méně věcí = méně práce

Když už je řeč o redukci věcí v domácnosti, musíme se zmínit také o minimalismu. Nejde jen o designový trend, ale zároveň vám tato filozofie velmi usnadní a urychlí úklid. Čím méně dekorací a nepotřebných věcí máte, tím méně budete otírat prach, skládat, rovnat nebo přesouvat věci. Udělejte si pravidelně „vyhazovací den“ — zbavte se toho, co vám už neslouží. I při nákupu věcí jednejte s rozmyslem. Vyvarujte se impulzivním nákupům, které často vedou k pořizování nepotřebných věcí.

Nepřidělávejte si zbytečnou práci

Možná si to ani neuvědomujete, ale když uklízíte nesystematicky, často si pak můžete přidělávat práci a celý proces úklidu neefektivně prodlužovat. Častou chybou například je, když nejprve vytřete podlahu a pak teprve utíráte prach – nečistoty padají dolů a špiní již uklizená místa. Proto vždy začínejte odshora – nejprve od horních polic a končete podlahou.

Svižná hudba vás zrychlí

Dejte si do uší oblíbený playlist nebo zajímavý podcast či audioknihu – ani si pak nevšimnete, že právě čistíte třeba koupelnu. Svižná hudba zrychlí vaše tempo a podcast odvede pozornost od toho, co by jinak bylo otrava.

Velký úklid? Více lidí stihne víc věcí – a navíc rychleji a zábavněji!

Ano, jednou za čas se člověk opravdu nevyhne tomu, že musí udělat důkladnější úklid a údržbu domova – například umýt okna, vyčistit těžko přístupné prostory, přesadit pokojové květiny, promazat kliky, důkladně povysávat matrace postelí, odmrazit lednici a podobně. Vyhraďte si pro tyto práce určitý den a zapojte celou rodinu. Rozdělte úkoly, aby vám šlo všechno pěkně od ruky. Můžete se domluvit i s přáteli – oni pomohou vám a vy pak zase pomůžete jim. Navíc to můžete spojit se společnou zábavou a jako odměnu si udělat příjemný večer.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

💡ANKETA: Co uděláte, když se vám mobil pokazí/výrazně poškodí? Nechám ho opravit, i když to něco stojí

Pokusím se opravit sám/sama

Koupím rovnou nový

Používám záložní starší telefon

Používám stále, pokud je to možné Nahrávání ... Nahrávání ...