Mobilní signál na hradě? Podívali jsme se, jak se řeší vkusné pokrytí historických památek mobilní sítí

Společně s O2 jsem se měl možnost podívat na jejich základnovou stanici na hradě Bouzově. Tu spravuje v prostorách národní kulturní památky společnost CETIN a je sdílená pro dva operátory: O2 a T-Mobile. Pozoruhodné je na ní estetické vyřešení splynutí moderní techniky se středověkou architekturou, a to bez narušení estetiky nebo integrity památky. Při prohlídce hradu si málokdo všimne, že na první věži se skrývá BTS pro šíření mobilního signálu.

Je velice dobře architektonicky splynutá s historickým prostředím. Na hradě tak na návštěvníky nijak nekřičí sloupy s rádii a anténami. Jen velice pozorné oko si všimne antén, zbytek je hezky skryt v prostorách věže. Případ Bouzova ukazuje, že i národní kulturní památky a jejich okolí lze připojit k rychlé mobilní síti, aniž by tím utrpěla jejich estetika nebo historická hodnota.

Zachování autentičnosti místa

Mít mobilní signál i na hradě je skvělé. Ještě lepší je, když řešení je funkční a nenápadné. Z hradu, který je postaven na kopci, se stal ideální bod pro základnovou stanici, protože může ideálně šířit signál do okolní krajiny. Jelikož na hrad není dovedená optika, tak je BTS je napojená skrze mikrovlnné pojítko na Radíkově u Olomouce ve vzdálenosti 35 km.

Mikrovlnné pojítko směřující na Radíkov. Zdroj: Dotekomanie.cz

Dostat se na věž je v případech, kdy není nějaká technická komplikace na vysílači, poměrně náročné. Do prostor věže je možné se dostat jen po povolení kastelánky, a to jen v předem domluveném termínu a se zaměstnancem hradu. Prostorami nás však provázel zástupce CETIN Oldřich Šedivý, který prezentoval, jak probíhalo převzetí tzv. site od původního správce T-Mobile. Přístup do věže je zajímavě členitý, vede dokonce i přes pokoj.

Modernizace probíhala v rámci celorepublikové snahy nahradit aktivní síťové prvky od čínského výrobce Huawei bezpečnostně prověřeným evropským dodavatelem. Proto se většina rádiové techniky vyměnila za novější od švédské firmy Ericcson. Snahou bylo zbavit se všech tzv. aktivních prvků v síti, které tvoří bezpečnostní riziko. Mnohé pasivní prvky, jako antény či zdroj pro mikrovlnné pojítko, zůstávají původní, zde totiž bezpečnostní riziko nehrozí.

V prostorách věže se nachází rack s ovládací technikou základnové stanice: síťové prvky, napájení, záložní baterie na dvě hodiny provozu. Nechybí ani klimatizace pro udržování konstantní teploty vzduchu a odvlhčování. Na samotném ochozu, ve výši kolen, jsou umístěny rádiové stanice od Ericssonu, celkem jsou zde čtyři. Jsou umístěny nízko, aby byly zakryty kamenným zábradlím. Jedinými přiznanými prvky jsou vysílací antény, které jsou však přichycené přímo ke zdi, tedy nijak nevyčnívají z věže.

Pohled na vnitřní prostory BTS a na rádia a antény na ochozu věže. Zdroj: Dotekomanie.cz

Dva v jednom a nejnovější síť

Když je BTS sdílená, ještě to neznamená, že stejné typy mobilních frekvencí budou mít oba operátoři. Oba dva běží na sdíleném RAN (Radio Access Network), který je připraven na možnost sdílení infrastruktury, ale každý operátor si nezávisle volí, jaké frekvenční pásma a technologie (např. 4G, 5G) bude v daném místě aktivně provozovat. Typicky tak může být nasazen jednotný typ rádiových jednotek, ale například O2 využívá 5G, zatímco T-Mobile na stejné infrastruktuře vysílá jen LTE. O2 provozuje v dané lokalitě sítě 700, 800, 900, 1 800 a 2 100 MHz.

O2 zde ještě nespustilo nový typ sítě 5G+, ale i na to dojde. Zprovoznění je jen softwarová záležitost a je pouze otázkou času, kdy nastane pro operátora ta správná doba uvolnění této funkce. Je však pravda, že mnoho zařízení zatím není schopno se připojit k tomuto nejnovějšímu typu sítě. Případ Bouzova určitě není ojedinělý – operátoři musí pokrývat bílá místa i tam, kde je třeba šetřit každý detail památkové hodnoty. Již vznikla BTS například v okapu či ve falešném stromě v lese.

